Челябинцы скупают квартиры в новостройках

В Челябинске спрос на новое жилье в мае вырос на 30%, при этом цены на новостройки упали на 5,6%. На данный момент стоимость подобного жилья в городе составляет 142 тысячи 124 рубля, сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«В мае челябинцы начали активно покупать жилье в новостройках, по сравнению с прошлым годом спрос вырос на 30%. При этом цены снижаются, специалисты зафиксировали снижение цен на 5,6% до 142 тысячи 124 рублей за квадратный метр», — сообщила Шатрукова.
При этом, согласно исследованиям аналитиков портала «Restate» в Челябинске с мая 2023 по аналогичный период 2024 года стоиомость квадратного метра выросла на 49 тысяч 332 рубля за квадратный метр. Разброс цен за объекты на новые квартиры составляет от 2,5 млн рублей до 12 млн 500 тысяч рублей.
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