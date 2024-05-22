22 мая 2024

Челябинские строители восстанавливают разрушенную ВСУ Волноваху. Фото

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Снос дома по улице Коли Мяготина, 36. Курган, скамейка, лавка, парк, благоустройство
Челябинские специалисты занимаются ремонтом объектов в освобожденной войсками РФ Волновахе оперативно и качественно Фото:
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Челябинские специалисты благоустроили прилегающую территорию соцфонда и службы занятости, а также сделали ремонт детсада в Волновахе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

«Около восстановленного отделения СФР по ДНР и Центра занятости в Волновахе выложили тротуарную плитку, завезли и засеяли грунт, установили лавочки. Благодарю губернатора Челябинской области Алексея Текслера и специалистов региона-шефа за такой комплексный подход», — написал Евгений Солнцев в своем telegram-канале.

Также челябинские строители отремонтировали Волновахский ясли-сад №47 «Звездочка». Солнцев уточнил, что там восстановили систему отопления. К началу нового учебного года будут обновлять фасад, а также установят новое ограждение и уличное освещение.

Ранее Челябинская область передала для восстановления Авдеевки в ДНР кран-манипулятор и два коммунальных автомобиля. 15 мая в Волновахе открыли восстановленные челябинскими строителями после обстрела ВСУ отделения соцфонда и службы занятости.

Благодаря стараниям челябинских специалистов в Волновахе появился небольшой сквер
Благодаря стараниям челябинских специалистов в Волновахе появился небольшой сквер

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Челябинские специалисты благоустроили прилегающую территорию соцфонда и службы занятости, а также сделали ремонт детсада в Волновахе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. «Около восстановленного отделения СФР по ДНР и Центра занятости в Волновахе выложили тротуарную плитку, завезли и засеяли грунт, установили лавочки. Благодарю губернатора Челябинской области Алексея Текслера и специалистов региона-шефа за такой комплексный подход», — написал Евгений Солнцев в своем telegram-канале. Также челябинские строители отремонтировали Волновахский ясли-сад №47 «Звездочка». Солнцев уточнил, что там восстановили систему отопления. К началу нового учебного года будут обновлять фасад, а также установят новое ограждение и уличное освещение. Ранее Челябинская область передала для восстановления Авдеевки в ДНР кран-манипулятор и два коммунальных автомобиля. 15 мая в Волновахе открыли восстановленные челябинскими строителями после обстрела ВСУ отделения соцфонда и службы занятости.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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