Общество ЖКХ и Городская среда Челябинские строители восстанавливают разрушенную ВСУ Волноваху. Фото 23 мая 2024 в 02:07 Размер текста - 17 + Челябинские специалисты занимаются ремонтом объектов в освобожденной войсками РФ Волновахе оперативно и качественно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинские специалисты благоустроили прилегающую территорию соцфонда и службы занятости, а также сделали ремонт детсада в Волновахе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. «Около восстановленного отделения СФР по ДНР и Центра занятости в Волновахе выложили тротуарную плитку, завезли и засеяли грунт, установили лавочки. Благодарю губернатора Челябинской области Алексея Текслера и специалистов региона-шефа за такой комплексный подход», — написал Евгений Солнцев в своем telegram-канале. Также челябинские строители отремонтировали Волновахский ясли-сад №47 «Звездочка». Солнцев уточнил, что там восстановили систему отопления. К началу нового учебного года будут обновлять фасад, а также установят новое ограждение и уличное освещение. Ранее Челябинская область передала для восстановления Авдеевки в ДНР кран-манипулятор и два коммунальных автомобиля. 15 мая в Волновахе открыли восстановленные челябинскими строителями после обстрела ВСУ отделения соцфонда и службы занятости. Благодаря стараниям челябинских специалистов в Волновахе появился небольшой сквер фото из telegram-канала правительства Донецкой Народной Республики Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Челябинские специалисты благоустроили прилегающую территорию соцфонда и службы занятости, а также сделали ремонт детсада в Волновахе в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. «Около восстановленного отделения СФР по ДНР и Центра занятости в Волновахе выложили тротуарную плитку, завезли и засеяли грунт, установили лавочки. Благодарю губернатора Челябинской области Алексея Текслера и специалистов региона-шефа за такой комплексный подход», — написал Евгений Солнцев в своем telegram-канале. Также челябинские строители отремонтировали Волновахский ясли-сад №47 «Звездочка». Солнцев уточнил, что там восстановили систему отопления. К началу нового учебного года будут обновлять фасад, а также установят новое ограждение и уличное освещение. Ранее Челябинская область передала для восстановления Авдеевки в ДНР кран-манипулятор и два коммунальных автомобиля. 15 мая в Волновахе открыли восстановленные челябинскими строителями после обстрела ВСУ отделения соцфонда и службы занятости. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям