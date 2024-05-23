Движение будет ограничено из-за ремонта путей на пересечении Свердловского проспекта с проспектом Ленина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на пересечении Свердловского проспекта с проспектом Ленина начинается капитальный ремонт. Работы, связанные с ограничением автомобильного движения, пройдут возле сквера Алое поле и по южной стороне проспекта Ленина, их проведут в три этапа, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Приступаем к капитальному ремонту переезда через трамвайные пути на пересечении Свердловского проспекта с проспектом Ленина, а также завершаем работы, начатые в 2023 году. Работы пройдут в три этапа с ограничением движения автомобилей», — сообщили в ведомстве.

Так, с 23 часов 24 мая до 28 мая будет ограничено движение транспорта по северной стороне проспекта Ленина, возле сквера Алое поле, потоки будут запущены по южной стороне, возле ЮУрГГПУ. С 28 мая до 2 июня движение закроют по южной стороне проспекта Ленина, потоки будут запущены по северной стороне. Со 2 июня до 23 часов 9 июня на участке также планируется обкатка пути, выправка и окончательная отделка.

В это время будет организовано движение транспорта от ЮУрГУ — 2 полосы прямо и 1 полоса направо в сторону улицы Воровского. А также движение транспорта в сторону ЮУрГУ — 2 полосы прямо и 1 полоса направо в сторону ДС «Юность».

В центре Челябинска начинается капитальный ремонт переезда через трамвайные пути на пересечении Свердловского проспекта с проспектом Ленина, а также завершаются работы, начатые в 2023 году Карта: пресс-служба перевозчика