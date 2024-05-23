Стало известно, в чем обвиняют статусного свердловского силовика

Начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова обвиняют в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде.
«Дьякову вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ», — пояснили в пресс-службе. Сегодня суд избирает полковнику меру пресечения, процесс проходит в закрытом режиме.
Как ранее сообщало URA.RU, оперативники провели обыски у Дьякова 21 мая. Вероятнее всего, интерес силовиков к персоне Дьякова связан с уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Все, что известно о громких обысках статусных силовиков, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!