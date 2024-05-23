Стало известно, в чем обвиняют статусного свердловского силовика

Свердловского силовика Дьякова обвиняют в мошенничестве
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дело Андрея Дьякова может быть связано с Анастасией Чернецкой
Дело Андрея Дьякова может быть связано с Анастасией Чернецкой Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков

Начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова обвиняют в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде.

«Дьякову вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ», — пояснили в пресс-службе. Сегодня суд избирает полковнику меру пресечения, процесс проходит в закрытом режиме.

Как ранее сообщало URA.RU, оперативники провели обыски у Дьякова 21 мая. Вероятнее всего, интерес силовиков к персоне Дьякова связан с уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Все, что известно о громких обысках статусных силовиков, — в сюжете URA.RU.

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Начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова обвиняют в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде. «Дьякову вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ», — пояснили в пресс-службе. Сегодня суд избирает полковнику меру пресечения, процесс проходит в закрытом режиме. Как ранее сообщало URA.RU, оперативники провели обыски у Дьякова 21 мая. Вероятнее всего, интерес силовиков к персоне Дьякова связан с уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Все, что известно о громких обысках статусных силовиков, — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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