Стало известно, в чем обвиняют статусного свердловского силовика

Свердловского силовика Дьякова обвиняют в мошенничестве

23 мая 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Дело Андрея Дьякова может быть связано с Анастасией Чернецкой Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге проходят масштабные обыски у статусных силовиков Начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова обвиняют в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде. «Дьякову вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ», — пояснили в пресс-службе. Сегодня суд избирает полковнику меру пресечения, процесс проходит в закрытом режиме. Как ранее сообщало URA.RU, оперативники провели обыски у Дьякова 21 мая. Вероятнее всего, интерес силовиков к персоне Дьякова связан с уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Все, что известно о громких обысках статусных силовиков, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрея Дьякова обвиняют в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде. «Дьякову вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ», — пояснили в пресс-службе. Сегодня суд избирает полковнику меру пресечения, процесс проходит в закрытом режиме. Как ранее сообщало URA.RU, оперативники провели обыски у Дьякова 21 мая. Вероятнее всего, интерес силовиков к персоне Дьякова связан с уголовным делом экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Все, что известно о громких обысках статусных силовиков, — в сюжете URA.RU.