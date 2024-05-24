Дети из Белгородской области останутся в Челябинске на летние каникулы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер заявил о готовности Челябинской области и дальше принимать белгородских детей Фото:

Группа из числа ста детей, приехавших в Челябинскую из Белгородской области в апреле, останется в регионе и на летние каникулы. Об этом в telegram-канале сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Уже рассказывал, что завершать учебный год к нам в сопровождении педагогов приехала группа детей из Белгородской области. Учебный год завершается. Одна группа детей вернется в родной регион. Другая останется у нас на летние каникулы. Мы всегда рады гостям, готовы принимать детей из Белгородской области и дальше», — сообщил Текслер.

Как добавил губернатор, дети живут в одном из челябинских оздоровительных лагерей. Принимающая сторона сделала все, чтобы они не только учились, но и отдохнули, оздоровились, получили позитивные впечатления. Дети познакомились с Челябинской областью. Увидели достопримечательности Челябинска, познакомились с нашими красотами — Таганаем, Зюраткулем, побывали в Кыштыме.

Детей из Белгородской области власти региона решили вывезти из-за постоянных обстрелов ВСУ. Также их уже приняли в ХМАО, ЯНАО и в Курганской области. Ранее в Челябинск эвакуировали школьников из подшефных городов ДНР — Волновахи и Ясиноватой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа из числа ста детей, приехавших в Челябинскую из Белгородской области в апреле, останется в регионе и на летние каникулы. Об этом в telegram-канале сообщил губернатор Алексей Текслер. «Уже рассказывал, что завершать учебный год к нам в сопровождении педагогов приехала группа детей из Белгородской области. Учебный год завершается. Одна группа детей вернется в родной регион. Другая останется у нас на летние каникулы. Мы всегда рады гостям, готовы принимать детей из Белгородской области и дальше», — сообщил Текслер. Как добавил губернатор, дети живут в одном из челябинских оздоровительных лагерей. Принимающая сторона сделала все, чтобы они не только учились, но и отдохнули, оздоровились, получили позитивные впечатления. Дети познакомились с Челябинской областью. Увидели достопримечательности Челябинска, познакомились с нашими красотами — Таганаем, Зюраткулем, побывали в Кыштыме. Детей из Белгородской области власти региона решили вывезти из-за постоянных обстрелов ВСУ. Также их уже приняли в ХМАО, ЯНАО и в Курганской области. Ранее в Челябинск эвакуировали школьников из подшефных городов ДНР — Волновахи и Ясиноватой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...