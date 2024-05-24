Дети из Белгородской области останутся в Челябинске на летние каникулы

24 мая 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер заявил о готовности Челябинской области и дальше принимать белгородских детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Группа из числа ста детей, приехавших в Челябинскую из Белгородской области в апреле, останется в регионе и на летние каникулы. Об этом в telegram-канале сообщил губернатор Алексей Текслер. «Уже рассказывал, что завершать учебный год к нам в сопровождении педагогов приехала группа детей из Белгородской области. Учебный год завершается. Одна группа детей вернется в родной регион. Другая останется у нас на летние каникулы. Мы всегда рады гостям, готовы принимать детей из Белгородской области и дальше», — сообщил Текслер. Как добавил губернатор, дети живут в одном из челябинских оздоровительных лагерей. Принимающая сторона сделала все, чтобы они не только учились, но и отдохнули, оздоровились, получили позитивные впечатления. Дети познакомились с Челябинской областью. Увидели достопримечательности Челябинска, познакомились с нашими красотами — Таганаем, Зюраткулем, побывали в Кыштыме. Детей из Белгородской области власти региона решили вывезти из-за постоянных обстрелов ВСУ. Также их уже приняли в ХМАО, ЯНАО и в Курганской области. Ранее в Челябинск эвакуировали школьников из подшефных городов ДНР — Волновахи и Ясиноватой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа из числа ста детей, приехавших в Челябинскую из Белгородской области в апреле, останется в регионе и на летние каникулы. Об этом в telegram-канале сообщил губернатор Алексей Текслер. «Уже рассказывал, что завершать учебный год к нам в сопровождении педагогов приехала группа детей из Белгородской области. Учебный год завершается. Одна группа детей вернется в родной регион. Другая останется у нас на летние каникулы. Мы всегда рады гостям, готовы принимать детей из Белгородской области и дальше», — сообщил Текслер. Как добавил губернатор, дети живут в одном из челябинских оздоровительных лагерей. Принимающая сторона сделала все, чтобы они не только учились, но и отдохнули, оздоровились, получили позитивные впечатления. Дети познакомились с Челябинской областью. Увидели достопримечательности Челябинска, познакомились с нашими красотами — Таганаем, Зюраткулем, побывали в Кыштыме. Детей из Белгородской области власти региона решили вывезти из-за постоянных обстрелов ВСУ. Также их уже приняли в ХМАО, ЯНАО и в Курганской области. Ранее в Челябинск эвакуировали школьников из подшефных городов ДНР — Волновахи и Ясиноватой.