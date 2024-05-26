Силовики досматривают вещи задержанного
В Екатеринбурге днем 27 мая возле бизнес-центра «Высоцкий» сотрудники Росгвардии задержали мужчину в военной форме. Силовики устроили досмотр, рассказал URA.RU читатель агентства.
«Росгвардейцы задержали мужчину в военной форме, он в наручниках. У него тщательно досматривают рюкзак», — сказал собеседник, отметив, что вместе с задержанным есть еще человек.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии. На момент публикации ответ получить не удалось.
Задержанный находится в наручниках
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