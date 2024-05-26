26 мая 2024

В центре Екатеринбурга росгвардейцы задержали мужчину в военной форме. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики досматривают вещи задержанного
Силовики досматривают вещи задержанного Фото:

В Екатеринбурге днем 27 мая возле бизнес-центра «Высоцкий» сотрудники Росгвардии задержали мужчину в военной форме. Силовики устроили досмотр, рассказал URA.RU читатель агентства.

«Росгвардейцы задержали мужчину в военной форме, он в наручниках. У него тщательно досматривают рюкзак», — сказал собеседник, отметив, что вместе с задержанным есть еще человек.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии. На момент публикации ответ получить не удалось.

Задержанный находится в наручниках
Задержанный находится в наручниках
Фото:

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В Екатеринбурге днем 27 мая возле бизнес-центра «Высоцкий» сотрудники Росгвардии задержали мужчину в военной форме. Силовики устроили досмотр, рассказал URA.RU читатель агентства. «Росгвардейцы задержали мужчину в военной форме, он в наручниках. У него тщательно досматривают рюкзак», — сказал собеседник, отметив, что вместе с задержанным есть еще человек. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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