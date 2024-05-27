Челябинские команды покажут себя в финале Премьер-лиги КВН в Москве

В Москве с 27 по 30 мая пройдут игры 1/8 финала Премьер-лиги КВН. В состав участников вошли две челябинские команды — «Олег» и Кременкульский ДК «Родня», сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе мэрии Челябинска.
«С 27 по 30 мая в Москве состоятся 1/8 финала Премьер-лиги КВН. Во второй по важности лиге КВН примут участие две команды, представляющие Челябинск. 28 мая выступит Кременкульский ДК „Родня“, 29 мая — „Олег“», — сообщили в пресс-службе.
В прошлом году Кременкульский ДК «Родня» уже становилась полуфиналистами Премьер-лиги, а вот команда «Олег» впервые дошла до этого этапа. Челябинские шутники сразятся с командами из Нижнего Новгорода, Самары, Рязани, Саратова, Кемерово, Москвы и Беларуси. Всех участников ждет три этапа: «Приветствие», «Разминку» и «Музыкальное домашнее задание».
Ранее в Челябинске стартовала Уральская лига КВН. В играх приняли участие несколько челябинских команд, в том числе «Олег», которая прошла в Премьер-лигу. Также перед челябинцами выступали юмористы из Тольятти, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Омска, Тюмени, Самары, Крыма и других уголков России.
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