Челябинские команды покажут себя в финале Премьер-лиги КВН в Москве

Челябинские команды ДК «Родня» и «Олег» дошли до финала Премьер-лиги КВН
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игра Высшей лиги КВН «Встреча выпускников». Екатеринбург, квн
Премьер-лига КВН с участием челябинских команд пройдет с 27 по 30 мая Фото:

В Москве с 27 по 30 мая пройдут игры 1/8 финала Премьер-лиги КВН. В состав участников вошли две челябинские команды — «Олег» и Кременкульский ДК «Родня», сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе мэрии Челябинска.

«С 27 по 30 мая в Москве состоятся 1/8 финала Премьер-лиги КВН. Во второй по важности лиге КВН примут участие две команды, представляющие Челябинск. 28 мая выступит Кременкульский ДК „Родня“, 29 мая — „Олег“», — сообщили в пресс-службе.

В прошлом году Кременкульский ДК «Родня» уже становилась полуфиналистами Премьер-лиги, а вот команда «Олег» впервые дошла до этого этапа. Челябинские шутники сразятся с командами из Нижнего Новгорода, Самары, Рязани, Саратова, Кемерово, Москвы и Беларуси. Всех участников ждет три этапа: «Приветствие», «Разминку» и «Музыкальное домашнее задание».

Ранее в Челябинске стартовала Уральская лига КВН. В играх приняли участие несколько челябинских команд, в том числе «Олег», которая прошла в Премьер-лигу. Также перед челябинцами выступали юмористы из Тольятти, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Омска, Тюмени, Самары, Крыма и других уголков России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве с 27 по 30 мая пройдут игры 1/8 финала Премьер-лиги КВН. В состав участников вошли две челябинские команды — «Олег» и Кременкульский ДК «Родня», сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе мэрии Челябинска. «С 27 по 30 мая в Москве состоятся 1/8 финала Премьер-лиги КВН. Во второй по важности лиге КВН примут участие две команды, представляющие Челябинск. 28 мая выступит Кременкульский ДК „Родня“, 29 мая — „Олег“», — сообщили в пресс-службе. В прошлом году Кременкульский ДК «Родня» уже становилась полуфиналистами Премьер-лиги, а вот команда «Олег» впервые дошла до этого этапа. Челябинские шутники сразятся с командами из Нижнего Новгорода, Самары, Рязани, Саратова, Кемерово, Москвы и Беларуси. Всех участников ждет три этапа: «Приветствие», «Разминку» и «Музыкальное домашнее задание». Ранее в Челябинске стартовала Уральская лига КВН. В играх приняли участие несколько челябинских команд, в том числе «Олег», которая прошла в Премьер-лигу. Также перед челябинцами выступали юмористы из Тольятти, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Омска, Тюмени, Самары, Крыма и других уголков России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...