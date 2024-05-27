Челябинские команды покажут себя в финале Премьер-лиги КВН в Москве

Челябинские команды ДК «Родня» и «Олег» дошли до финала Премьер-лиги КВН

27 мая 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Премьер-лига КВН с участием челябинских команд пройдет с 27 по 30 мая Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве с 27 по 30 мая пройдут игры 1/8 финала Премьер-лиги КВН. В состав участников вошли две челябинские команды — «Олег» и Кременкульский ДК «Родня», сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе мэрии Челябинска. «С 27 по 30 мая в Москве состоятся 1/8 финала Премьер-лиги КВН. Во второй по важности лиге КВН примут участие две команды, представляющие Челябинск. 28 мая выступит Кременкульский ДК „Родня“, 29 мая — „Олег“», — сообщили в пресс-службе. В прошлом году Кременкульский ДК «Родня» уже становилась полуфиналистами Премьер-лиги, а вот команда «Олег» впервые дошла до этого этапа. Челябинские шутники сразятся с командами из Нижнего Новгорода, Самары, Рязани, Саратова, Кемерово, Москвы и Беларуси. Всех участников ждет три этапа: «Приветствие», «Разминку» и «Музыкальное домашнее задание». Ранее в Челябинске стартовала Уральская лига КВН. В играх приняли участие несколько челябинских команд, в том числе «Олег», которая прошла в Премьер-лигу. Также перед челябинцами выступали юмористы из Тольятти, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Омска, Тюмени, Самары, Крыма и других уголков России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве с 27 по 30 мая пройдут игры 1/8 финала Премьер-лиги КВН. В состав участников вошли две челябинские команды — «Олег» и Кременкульский ДК «Родня», сообщили URA.RU 27 мая в пресс-службе мэрии Челябинска. «С 27 по 30 мая в Москве состоятся 1/8 финала Премьер-лиги КВН. Во второй по важности лиге КВН примут участие две команды, представляющие Челябинск. 28 мая выступит Кременкульский ДК „Родня“, 29 мая — „Олег“», — сообщили в пресс-службе. В прошлом году Кременкульский ДК «Родня» уже становилась полуфиналистами Премьер-лиги, а вот команда «Олег» впервые дошла до этого этапа. Челябинские шутники сразятся с командами из Нижнего Новгорода, Самары, Рязани, Саратова, Кемерово, Москвы и Беларуси. Всех участников ждет три этапа: «Приветствие», «Разминку» и «Музыкальное домашнее задание». Ранее в Челябинске стартовала Уральская лига КВН. В играх приняли участие несколько челябинских команд, в том числе «Олег», которая прошла в Премьер-лигу. Также перед челябинцами выступали юмористы из Тольятти, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Омска, Тюмени, Самары, Крыма и других уголков России.