В Челябинске стартовал новый сезон Уральской лиги КВН

15 апреля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

В Челябинске выступят команды КВН из разных уголков России Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске начался новый сезон Центральной Уральской лиги КВН. Игры пройдут 18 и 19 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии «18 и 19 апреля пройдут игры 1/8 финала Центральной Уральской лиги КВН. Перед челябинскими зрителями выступят опытные команды из разных уголков России: Тольятти, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Омска, Тюмени, Самары, а еще из Удмуртии, Ямало-ненецкого АО и Крыма», — сообщили в пресс-службе. Участвовать в лиге будут также челябинские команды: КВН «Олег» и команда «Марс» из Магнитогорска. Выступят и новички в Центральной лиге: необычные ребята «На луне так себе», лингвисты из ЧелГУ «АЛЮ» и суровые парни из коллежа ЧЮК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске начался новый сезон Центральной Уральской лиги КВН. Игры пройдут 18 и 19 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии «18 и 19 апреля пройдут игры 1/8 финала Центральной Уральской лиги КВН. Перед челябинскими зрителями выступят опытные команды из разных уголков России: Тольятти, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Омска, Тюмени, Самары, а еще из Удмуртии, Ямало-ненецкого АО и Крыма», — сообщили в пресс-службе. Участвовать в лиге будут также челябинские команды: КВН «Олег» и команда «Марс» из Магнитогорска. Выступят и новички в Центральной лиге: необычные ребята «На луне так себе», лингвисты из ЧелГУ «АЛЮ» и суровые парни из коллежа ЧЮК.