В Челябинске стартовал новый сезон Уральской лиги КВН

В Челябинске начался новый сезон Центральной Уральской лиги КВН. Игры пройдут 18 и 19 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии
«18 и 19 апреля пройдут игры 1/8 финала Центральной Уральской лиги КВН. Перед челябинскими зрителями выступят опытные команды из разных уголков России: Тольятти, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Омска, Тюмени, Самары, а еще из Удмуртии, Ямало-ненецкого АО и Крыма», — сообщили в пресс-службе.
Участвовать в лиге будут также челябинские команды: КВН «Олег» и команда «Марс» из Магнитогорска. Выступят и новички в Центральной лиге: необычные ребята «На луне так себе», лингвисты из ЧелГУ «АЛЮ» и суровые парни из коллежа ЧЮК.
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