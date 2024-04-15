В Челябинске стартовал новый сезон Уральской лиги КВН

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Игра Высшей лиги КВН «Встреча выпускников». Екатеринбург, квн
В Челябинске выступят команды КВН из разных уголков России Фото:

В Челябинске начался новый сезон Центральной Уральской лиги КВН. Игры пройдут 18 и 19 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии

«18 и 19 апреля пройдут игры 1/8 финала Центральной Уральской лиги КВН. Перед челябинскими зрителями выступят опытные команды из разных уголков России: Тольятти, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Омска, Тюмени, Самары, а еще из Удмуртии, Ямало-ненецкого АО и Крыма», — сообщили в пресс-службе.

Участвовать в лиге будут также челябинские команды: КВН «Олег» и команда «Марс» из Магнитогорска. Выступят и новички в Центральной лиге: необычные ребята «На луне так себе», лингвисты из ЧелГУ «АЛЮ» и суровые парни из коллежа ЧЮК.

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В Челябинске начался новый сезон Центральной Уральской лиги КВН. Игры пройдут 18 и 19 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии «18 и 19 апреля пройдут игры 1/8 финала Центральной Уральской лиги КВН. Перед челябинскими зрителями выступят опытные команды из разных уголков России: Тольятти, Екатеринбурга, Перми, Уфы, Омска, Тюмени, Самары, а еще из Удмуртии, Ямало-ненецкого АО и Крыма», — сообщили в пресс-службе. Участвовать в лиге будут также челябинские команды: КВН «Олег» и команда «Марс» из Магнитогорска. Выступят и новички в Центральной лиге: необычные ребята «На луне так себе», лингвисты из ЧелГУ «АЛЮ» и суровые парни из коллежа ЧЮК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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