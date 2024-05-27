Экс-премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что Запад не имеет возможности диктовать России и Украине условия завершения боевых действий. Об этом он высказался в интервью телеканалу LCI.
«В первую очередь, украинцы и русские, которые определят, как закончат этот конфликт. Мы не те, кто собирается сказать им: теперь все кончено. У нас нет ни средств, ни законности для этого», — сказал Филипп в эфире телеканала. Он добавил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией.
По его словам, страны не намерены менять адрес, поэтому обречены жить друг с другом, и должны проявить инициативу. Единственный путь для Парижа — это начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то что это может быть «довольно своеобразным упражнением».
Ранее британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что лидеры стран коллективного Запада должны снизить накал вокруг ситуации на Украине и восстановить мирные отношения с Россией. По его словам, поставка большего количества оружия и денег режиму украинского лидера Владимира Зеленского ничего не даст простым людям, передает RT.
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