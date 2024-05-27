В Перми десятки домов останутся без воды

Воду отключат для проведения аварийно-восстановительных и плановых ремонтных работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми в десятках домов временно отключат воду из-за проведения аварийно-восстановительных и плановых ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».

«С 10:00 до 20:00 28 мая водоснабжения не будет по адресам: Комсомольский проспект, 1, Монастырская, 12, 12/1, Окулова, 4, 4а, 6. В этот же день с 10:00 до 10:00 29 мая воды не будет в домах по улицам Добролюбова, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 20, 24 и Тургенева, 18/1, 27, 33д, 35а, 35б», — указано на сайте компании.

С 10:00 29 мая до 10:00 30 мая водоснабжение отключат в домах по адресам: бульвар Гагарина, 70, 70а, 70б, 74в. 30 мая с 10:00 до 10:00 31 мая без воды останутся жильцы домов по улицам Лиственная, 2, Нейвинская, 10, 10а, 12, 14 и Серпуховская 5, 7, 7а.

31 мая с 10:00 до 20:00 отключение воды пройдет в домах по улицам Кисловодская, 15, Овчинникова, 11, 15, 15а, 17. 1 июня с 10:00 до 10:00 2 июня водоснабжения не будет на Емельяна Ярославского, 10, Клары Цеткин, 3, Коминтерна, 12, 14, 16, Комсомольском проспекте, 87, Куйбышева, 104, 106, 108, 110, 112, 118а, 127, 129, 137, Обвинской 8а, 10, 10а, 12а, Саранской, 3, 5 и Чкалова, 38, 38а.