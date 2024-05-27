Челябинские студенты летом пойдут в курьеры, официанты и продавцы

Студенты челябинских вузов и колледжей на время летних каникул планируют найти себе подработку. Чаще всего в их планах стать курьерами, официантами и продавцами. Но, как сообщили в исследовательском центре «Зарплата.ру», есть и другие наименее распространенные варианты подработки.
«По данным исследования, планируют подработать этим летом 40% респондентов. В топ-10 наиболее популярных профессий для летней подработки попали:
- курьеры — 22%;
- официанты — 14%;
- продавцы — 10%;
- комплектовщики товаров — 9%;
- няни — 5%;
- промоутеры — 4%;
- репетиторы — 4%;
- бухгалтеры — 4%;
- кассиры — 3%;
- выгульщик животных — 3%», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Зарплата.ру».
Согласно опросу, главной целью подработки для студентов является возможность накопить деньги на личные нужды. Кто-то пойдет работать из-за большого количества свободного времени, а кто-то, чтобы помочь родителям. За лето студенты хотят заработать минимум 20 тысяч рублей. Но есть и те, кто хочет получить более 100 тысяч.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!