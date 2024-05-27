27 мая 2024

Челябинские студенты летом пойдут в курьеры, официанты и продавцы

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка. Челябинск, студенческий билет, учащийся, студент
40% челябинских студентов планируют найти подработку на лето Фото:

Студенты челябинских вузов и колледжей на время летних каникул планируют найти себе подработку. Чаще всего в их планах стать курьерами, официантами и продавцами. Но, как сообщили в исследовательском центре «Зарплата.ру», есть и другие наименее распространенные варианты подработки.

«По данным исследования, планируют подработать этим летом 40% респондентов. В топ-10 наиболее популярных профессий для летней подработки попали:

  • курьеры — 22%;
  • официанты — 14%;
  • продавцы — 10%;
  • комплектовщики товаров — 9%;
  • няни — 5%;
  • промоутеры — 4%;
  • репетиторы — 4%;
  • бухгалтеры — 4%;
  • кассиры — 3%;
  • выгульщик животных — 3%», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Зарплата.ру».

Согласно опросу, главной целью подработки для студентов является возможность накопить деньги на личные нужды. Кто-то пойдет работать из-за большого количества свободного времени, а кто-то, чтобы помочь родителям. За лето студенты хотят заработать минимум 20 тысяч рублей. Но есть и те, кто хочет получить более 100 тысяч.

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Студенты челябинских вузов и колледжей на время летних каникул планируют найти себе подработку. Чаще всего в их планах стать курьерами, официантами и продавцами. Но, как сообщили в исследовательском центре «Зарплата.ру», есть и другие наименее распространенные варианты подработки. «По данным исследования, планируют подработать этим летом 40% респондентов. В топ-10 наиболее популярных профессий для летней подработки попали: Согласно опросу, главной целью подработки для студентов является возможность накопить деньги на личные нужды. Кто-то пойдет работать из-за большого количества свободного времени, а кто-то, чтобы помочь родителям. За лето студенты хотят заработать минимум 20 тысяч рублей. Но есть и те, кто хочет получить более 100 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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