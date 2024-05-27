Челябинские студенты летом пойдут в курьеры, официанты и продавцы

28 мая 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

40% челябинских студентов планируют найти подработку на лето Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Студенты челябинских вузов и колледжей на время летних каникул планируют найти себе подработку. Чаще всего в их планах стать курьерами, официантами и продавцами. Но, как сообщили в исследовательском центре «Зарплата.ру», есть и другие наименее распространенные варианты подработки. «По данным исследования, планируют подработать этим летом 40% респондентов. В топ-10 наиболее популярных профессий для летней подработки попали: курьеры — 22%;

официанты — 14%;

продавцы — 10%;

комплектовщики товаров — 9%;

няни — 5%;

промоутеры — 4%;

репетиторы — 4%;

бухгалтеры — 4%;

кассиры — 3%;

выгульщик животных — 3%», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Зарплата.ру». Согласно опросу, главной целью подработки для студентов является возможность накопить деньги на личные нужды. Кто-то пойдет работать из-за большого количества свободного времени, а кто-то, чтобы помочь родителям. За лето студенты хотят заработать минимум 20 тысяч рублей. Но есть и те, кто хочет получить более 100 тысяч. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студенты челябинских вузов и колледжей на время летних каникул планируют найти себе подработку. Чаще всего в их планах стать курьерами, официантами и продавцами. Но, как сообщили в исследовательском центре «Зарплата.ру», есть и другие наименее распространенные варианты подработки. «По данным исследования, планируют подработать этим летом 40% респондентов. В топ-10 наиболее популярных профессий для летней подработки попали: Согласно опросу, главной целью подработки для студентов является возможность накопить деньги на личные нужды. Кто-то пойдет работать из-за большого количества свободного времени, а кто-то, чтобы помочь родителям. За лето студенты хотят заработать минимум 20 тысяч рублей. Но есть и те, кто хочет получить более 100 тысяч.