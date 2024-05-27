В ХМАО таксиста убили ножом на лестничной площадке в доме

В Нижневартовске (ХМАО) таксиста убили ножом на лестничной площадке в подъезде жилого дома. Вартовчанин сделал замечание шумным соседям, а в ответ получил ножевые ранения.
«Убитый работал таксистом. Но его сфера деятельности никак не связана с произошедшим», — поделился с URA.RU источник из силовых структур.
По информации, опубликованной на сайте СК по ХМАО, обвиняемый в убийстве вартовчанина вместе со знакомым распивал алкоголь и шумел на лестничной площадке. Сосед вышел сделать замечание компании, но получил ножевые ранения. От травм он скончался на месте.
На обвиняемого 36-летний местного жителя завели уголовное дело. Его заключили под стражу.
Ранее в Нижневартовске ножом убили врача детской окружной больницы Альберта Загирова. В ходе распития спиртных напитков, у Загирова и его приятеля произошел конфликт, из-за чего было нанесено ножевое ранение в область груди.
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