27 мая 2024

В ХМАО таксиста убили ножом на лестничной площадке в доме

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске таксиста убили ножом на лестничной площадке в жилом доме
В Нижневартовске таксиста убили ножом на лестничной площадке в жилом доме Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) таксиста убили ножом на лестничной площадке в подъезде жилого дома. Вартовчанин сделал замечание шумным соседям, а в ответ получил ножевые ранения.

«Убитый работал таксистом. Но его сфера деятельности никак не связана с произошедшим», — поделился с URA.RU источник из силовых структур.

По информации, опубликованной на сайте СК по ХМАО, обвиняемый в убийстве вартовчанина вместе со знакомым распивал алкоголь и шумел на лестничной площадке. Сосед вышел сделать замечание компании, но получил ножевые ранения. От травм он скончался на месте.

На обвиняемого 36-летний местного жителя завели уголовное дело. Его заключили под стражу.

Ранее в Нижневартовске ножом убили врача детской окружной больницы Альберта Загирова. В ходе распития спиртных напитков, у Загирова и его приятеля произошел конфликт, из-за чего было нанесено ножевое ранение в область груди.

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В Нижневартовске (ХМАО) таксиста убили ножом на лестничной площадке в подъезде жилого дома. Вартовчанин сделал замечание шумным соседям, а в ответ получил ножевые ранения. «Убитый работал таксистом. Но его сфера деятельности никак не связана с произошедшим», — поделился с URA.RU источник из силовых структур. По информации, опубликованной на сайте СК по ХМАО, обвиняемый в убийстве вартовчанина вместе со знакомым распивал алкоголь и шумел на лестничной площадке. Сосед вышел сделать замечание компании, но получил ножевые ранения. От травм он скончался на месте. На обвиняемого 36-летний местного жителя завели уголовное дело. Его заключили под стражу. Ранее в Нижневартовске ножом убили врача детской окружной больницы Альберта Загирова. В ходе распития спиртных напитков, у Загирова и его приятеля произошел конфликт, из-за чего было нанесено ножевое ранение в область груди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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