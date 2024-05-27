Ройзману* закрыли путь в политику

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, внесенный Минюстом РФ в реестр иноагентов, не сможет участвовать в выборах на территории Свердловской области. Это следует из решения заксо, которое днем 28 мая запретило иноагентам участвовать в выборах. Депутаты таким образом привели местное законодательство в соответствие федеральному.
Ройзмана признали иноагентом в ноябре 2022 года. Летом 2023 года он чудом избежал тюрьмы: суд назначил ему штраф в 260 тысяч рублей по статье о дискредитации армии РФ. Дело вели московские следователи.
Ройзман был мэром Екатеринбурга — как спикер думы без реальных хозяйственных полномочий — в 2013—2018 годах. С тех пор в выборах он не участвовал.
*Внесен Минюстом РФ в список иноагентов
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!