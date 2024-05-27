27 мая 2024

Ройзману* закрыли путь в политику

Ройзман* не сможет участвовать в выборах в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, ройзман евгений
Последние выборы у Евгения Ройзмана были в 2013-м Фото:

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, внесенный Минюстом РФ в реестр иноагентов, не сможет участвовать в выборах на территории Свердловской области. Это следует из решения заксо, которое днем 28 мая запретило иноагентам участвовать в выборах. Депутаты таким образом привели местное законодательство в соответствие федеральному.

Новость по теме
Свердловские депутаты запретили иноагентам участвовать в выборах

Ройзмана признали иноагентом в ноябре 2022 года. Летом 2023 года он чудом избежал тюрьмы: суд назначил ему штраф в 260 тысяч рублей по статье о дискредитации армии РФ. Дело вели московские следователи.

Ройзман был мэром Екатеринбурга — как спикер думы без реальных хозяйственных полномочий — в 2013—2018 годах. С тех пор в выборах он не участвовал.

*Внесен Минюстом РФ в список иноагентов

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Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, внесенный Минюстом РФ в реестр иноагентов, не сможет участвовать в выборах на территории Свердловской области. Это следует из решения заксо, которое днем 28 мая запретило иноагентам участвовать в выборах. Депутаты таким образом привели местное законодательство в соответствие федеральному. Ройзмана признали иноагентом в ноябре 2022 года. Летом 2023 года он чудом избежал тюрьмы: суд назначил ему штраф в 260 тысяч рублей по статье о дискредитации армии РФ. Дело вели московские следователи. Ройзман был мэром Екатеринбурга — как спикер думы без реальных хозяйственных полномочий — в 2013—2018 годах. С тех пор в выборах он не участвовал. *Внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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