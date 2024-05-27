Политика Выборы Ройзману* закрыли путь в политику Ройзман* не сможет участвовать в выборах в Свердловской области 28 мая 2024 в 13:37 Размер текста - 17 + Последние выборы у Евгения Ройзмана были в 2013-м Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, внесенный Минюстом РФ в реестр иноагентов, не сможет участвовать в выборах на территории Свердловской области. Это следует из решения заксо, которое днем 28 мая запретило иноагентам участвовать в выборах. Депутаты таким образом привели местное законодательство в соответствие федеральному. Новость по теме Свердловские депутаты запретили иноагентам участвовать в выборах Ройзмана признали иноагентом в ноябре 2022 года. Летом 2023 года он чудом избежал тюрьмы: суд назначил ему штраф в 260 тысяч рублей по статье о дискредитации армии РФ. Дело вели московские следователи. Ройзман был мэром Екатеринбурга — как спикер думы без реальных хозяйственных полномочий — в 2013—2018 годах. С тех пор в выборах он не участвовал. *Внесен Минюстом РФ в список иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, внесенный Минюстом РФ в реестр иноагентов, не сможет участвовать в выборах на территории Свердловской области. Это следует из решения заксо, которое днем 28 мая запретило иноагентам участвовать в выборах. Депутаты таким образом привели местное законодательство в соответствие федеральному. Ройзмана признали иноагентом в ноябре 2022 года. Летом 2023 года он чудом избежал тюрьмы: суд назначил ему штраф в 260 тысяч рублей по статье о дискредитации армии РФ. Дело вели московские следователи. Ройзман был мэром Екатеринбурга — как спикер думы без реальных хозяйственных полномочий — в 2013—2018 годах. С тех пор в выборах он не участвовал. *Внесен Минюстом РФ в список иноагентов {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям