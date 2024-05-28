В Челябинске выпускнику учителя перепутали предметы на ЕГЭ

В Челябинске учителя одной из школ перепутали выпускнику 11 класса предметы для сдачи ЕГЭ. Об этом сообщила детский омбудсмен по Челябинской области Евгения Майорова.
«Мы немедленно обратились в Министерство образования и науки Челябинской области с просьбой срочно рассмотреть обращение мамы выпускника. Благодаря оперативному реагированию сотрудников министерства перечень предметов для сдачи ЕГЭ выпускнику вовремя изменили», — уточнила Майорова.
Майорова отметила, что выпускник выбрал для сдачи ЕГЭ информатику и физику, а учителя поставили в документах биологию и химию. Педагоги признали свою вину, но ничего исправить не смогли. Сейчас выпускник сможет сдать те предметы, по которым готовился для дальнейшего поступления в вуз.
Ранее стало известно, что в России утверждено новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании. Эксзамены стартовали 23 мая и завершатся двумя датами пересдачи 4 и 5 июля.
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