28 мая 2024

В Челябинске выпускнику учителя перепутали предметы на ЕГЭ

© Служба новостей «URA.RU»
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Экзамен ЕГЭ по химии. Курган, егэ, экзамен, экзамен егэ
ЕГЭ в России стартовали 23 мая Фото:

В Челябинске учителя одной из школ перепутали выпускнику 11 класса предметы для сдачи ЕГЭ. Об этом сообщила детский омбудсмен по Челябинской области Евгения Майорова.

«Мы немедленно обратились в Министерство образования и науки Челябинской области с просьбой срочно рассмотреть обращение мамы выпускника. Благодаря оперативному реагированию сотрудников министерства перечень предметов для сдачи ЕГЭ выпускнику вовремя изменили», — уточнила Майорова.

Майорова отметила, что выпускник выбрал для сдачи ЕГЭ информатику и физику, а учителя поставили в документах биологию и химию. Педагоги признали свою вину, но ничего исправить не смогли. Сейчас выпускник сможет сдать те предметы, по которым готовился для дальнейшего поступления в вуз.

Ранее стало известно, что в России утверждено новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании. Эксзамены стартовали 23 мая и завершатся двумя датами пересдачи 4 и 5 июля.

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В Челябинске учителя одной из школ перепутали выпускнику 11 класса предметы для сдачи ЕГЭ. Об этом сообщила детский омбудсмен по Челябинской области Евгения Майорова. «Мы немедленно обратились в Министерство образования и науки Челябинской области с просьбой срочно рассмотреть обращение мамы выпускника. Благодаря оперативному реагированию сотрудников министерства перечень предметов для сдачи ЕГЭ выпускнику вовремя изменили», — уточнила Майорова. Майорова отметила, что выпускник выбрал для сдачи ЕГЭ информатику и физику, а учителя поставили в документах биологию и химию. Педагоги признали свою вину, но ничего исправить не смогли. Сейчас выпускник сможет сдать те предметы, по которым готовился для дальнейшего поступления в вуз. Ранее стало известно, что в России утверждено новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании. Эксзамены стартовали 23 мая и завершатся двумя датами пересдачи 4 и 5 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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