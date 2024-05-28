Происшествия Пожары В центре Копейска сгорел частный дом. Фото 29 мая 2024 в 12:10 Размер текста - 17 + Пожарные объявили о ликвидации открытого горения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Копейска, города-спутника Челябинска, утром 29 мая загорелся частный дом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Возгорание в частном доме на улице Борьбы в Копейске. Объявлена ликвидация открытого горения. Предварительная причина пожара — короткое замыкание холодильника», — сообщили в в пресс-службе областного МЧС. В пресс-службе ведомства добавили, что на месте пожара работали четыре автоцистерны и 16 человек личного состава. Обошлось без пострадавших. Ранее URA.RU сообщал о пожаре, который возник селе Шибаново от короткого замыкания холодильника. В результате сгорел дом многодетной семьи. Хозяин дома сильно обгорел, спасая детей. Спустя несколько дней он скончался в больнице. Дым от пожара был заметен за несколько кварталов Подслушано Копейск, vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В центре Копейска, города-спутника Челябинска, утром 29 мая загорелся частный дом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Возгорание в частном доме на улице Борьбы в Копейске. Объявлена ликвидация открытого горения. Предварительная причина пожара — короткое замыкание холодильника», — сообщили в в пресс-службе областного МЧС. В пресс-службе ведомства добавили, что на месте пожара работали четыре автоцистерны и 16 человек личного состава. Обошлось без пострадавших. Ранее URA.RU сообщал о пожаре, который возник селе Шибаново от короткого замыкания холодильника. В результате сгорел дом многодетной семьи. Хозяин дома сильно обгорел, спасая детей. Спустя несколько дней он скончался в больнице. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям