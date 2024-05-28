28 мая 2024

В центре Копейска сгорел частный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Пожарные объявили о ликвидации открытого горения Фото:

В центре Копейска, города-спутника Челябинска, утром 29 мая загорелся частный дом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Возгорание в частном доме на улице Борьбы в Копейске. Объявлена ликвидация открытого горения. Предварительная причина пожара — короткое замыкание холодильника», — сообщили в в пресс-службе областного МЧС.

В пресс-службе ведомства добавили, что на месте пожара работали четыре автоцистерны и 16 человек личного состава. Обошлось без пострадавших.

Ранее URA.RU сообщал о пожаре, который возник селе Шибаново от короткого замыкания холодильника. В результате сгорел дом многодетной семьи. Хозяин дома сильно обгорел, спасая детей. Спустя несколько дней он скончался в больнице.

Дым от пожара был заметен за несколько кварталов
Дым от пожара был заметен за несколько кварталов
Фото:

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В центре Копейска, города-спутника Челябинска, утром 29 мая загорелся частный дом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Возгорание в частном доме на улице Борьбы в Копейске. Объявлена ликвидация открытого горения. Предварительная причина пожара — короткое замыкание холодильника», — сообщили в в пресс-службе областного МЧС. В пресс-службе ведомства добавили, что на месте пожара работали четыре автоцистерны и 16 человек личного состава. Обошлось без пострадавших. Ранее URA.RU сообщал о пожаре, который возник селе Шибаново от короткого замыкания холодильника. В результате сгорел дом многодетной семьи. Хозяин дома сильно обгорел, спасая детей. Спустя несколько дней он скончался в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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