В центре Копейска, города-спутника Челябинска, утром 29 мая загорелся частный дом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Возгорание в частном доме на улице Борьбы в Копейске. Объявлена ликвидация открытого горения. Предварительная причина пожара — короткое замыкание холодильника», — сообщили в в пресс-службе областного МЧС.
В пресс-службе ведомства добавили, что на месте пожара работали четыре автоцистерны и 16 человек личного состава. Обошлось без пострадавших.
Ранее URA.RU сообщал о пожаре, который возник селе Шибаново от короткого замыкания холодильника. В результате сгорел дом многодетной семьи. Хозяин дома сильно обгорел, спасая детей. Спустя несколько дней он скончался в больнице.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!