В Челябинске скончался многодетный отец, спасавший детей на пожаре

При пожаре погибли домашние животные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области скончался многодетный отец Евгений Коробейников, который сильно пострадал при тушении пожара. Об этом сообщила его супруга Снежана.

«Женя скончался», — написала супруга Евгения. К этому посту за час пришло свыше 60 соболезнований.

На своей странице в соцсети ВКонтакте Снежана рассказала, что пожар начался на кухне. По ее предположению, именно там произошло короткое замыкание. При этом в розетку был включен только холодильник. Семья смогла выбраться из дома в течение нескольких минут. Снежана уточнила, что уже через пять минут дом заполнился дымом.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шибаново ранним утром 20 апреля сгорел дом семьи Коробейниковых, которые вырастили и воспитали десять детей, в том числе восемь приемных. Отец большой семьи сильно пострадал при пожаре и попал в реанимацию. Областные власти оказывают поддержку Коробейниковым, в том числе материальная помощь и психологическая поддержка.