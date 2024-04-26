В Челябинске скончался многодетный отец, спасавший детей на пожаре

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Пожар в заброшенных деревянных домах на улице Куйбышева. Екатеринбург, дым, пожар, дом, частный сектор, пожарные
При пожаре погибли домашние животные Фото:

В Челябинской области скончался многодетный отец Евгений Коробейников, который сильно пострадал при тушении пожара. Об этом сообщила его супруга Снежана.

«Женя скончался», — написала супруга Евгения. К этому посту за час пришло свыше 60 соболезнований.

На своей странице в соцсети ВКонтакте Снежана рассказала, что пожар начался на кухне. По ее предположению, именно там произошло короткое замыкание. При этом в розетку был включен только холодильник. Семья смогла выбраться из дома в течение нескольких минут. Снежана уточнила, что уже через пять минут дом заполнился дымом.

Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шибаново ранним утром 20 апреля сгорел дом семьи Коробейниковых, которые вырастили и воспитали десять детей, в том числе восемь приемных. Отец большой семьи сильно пострадал при пожаре и попал в реанимацию. Областные власти оказывают поддержку Коробейниковым, в том числе материальная помощь и психологическая поддержка.

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В Челябинской области скончался многодетный отец Евгений Коробейников, который сильно пострадал при тушении пожара. Об этом сообщила его супруга Снежана. «Женя скончался», — написала супруга Евгения. К этому посту за час пришло свыше 60 соболезнований. На своей странице в соцсети ВКонтакте Снежана рассказала, что пожар начался на кухне. По ее предположению, именно там произошло короткое замыкание. При этом в розетку был включен только холодильник. Семья смогла выбраться из дома в течение нескольких минут. Снежана уточнила, что уже через пять минут дом заполнился дымом. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шибаново ранним утром 20 апреля сгорел дом семьи Коробейниковых, которые вырастили и воспитали десять детей, в том числе восемь приемных. Отец большой семьи сильно пострадал при пожаре и попал в реанимацию. Областные власти оказывают поддержку Коробейниковым, в том числе материальная помощь и психологическая поддержка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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