Челябинка показала сгоревший дом, откуда супруг вытащил детей и умер. Видео

08 мая 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Пожарные тушили дом несколько часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многодетная семья Коробейниковых из Челябинской области, потерявшая на пожаре отца и дом, планирует направить выплаты на покупку жилья. Об этом URA.RU рассказала многодетная мама Снежана. На видео она показала, что осталось от их дома после пожара. «На выделенные деньги будем покупать жилье, так как восстановление будет долгим и очень дорогим. А без мужа мне тяжело этим заниматься. Так что очень надеюсь на жилье от государства, пока мы разместились у друзей», — сообщила URA.RU Снежана. Многодетная мама рассказала, что пожар начался рано утром на кухне, предварительно из-за замыкания электропроводки в розетке холодильника. Лестницы дома за минуты заполнились дымом, ее муж Евгений спасал из огня детей. Снежану помог спасти очевидец, который приставил строительные леса к окну второго этажа. Ее супруг попал в реанимацию и через несколько дней скончался. «Есть в планах достроить пристройку к бане, которую начал строить муж. В ней можно будет жить летом», — рассказала Снежана. Каркас пристройки также можно увидеть на видео того, что осталось от сгоревшего дома. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шибаново ранним утром 20 апреля сгорел дом семьи Коробейниковых, которые вырастили и воспитали десять детей, в том числе восемь приемных. Отец семейства Евгений 26 апреля скончался в реанимации. Губернатором Алексеем Текслером принято решение приобрести жилье семье Коробейниковых за счет средств областного бюджета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многодетная семья Коробейниковых из Челябинской области, потерявшая на пожаре отца и дом, планирует направить выплаты на покупку жилья. Об этом URA.RU рассказала многодетная мама Снежана. На видео она показала, что осталось от их дома после пожара. «На выделенные деньги будем покупать жилье, так как восстановление будет долгим и очень дорогим. А без мужа мне тяжело этим заниматься. Так что очень надеюсь на жилье от государства, пока мы разместились у друзей», — сообщила URA.RU Снежана. Многодетная мама рассказала, что пожар начался рано утром на кухне, предварительно из-за замыкания электропроводки в розетке холодильника. Лестницы дома за минуты заполнились дымом, ее муж Евгений спасал из огня детей. Снежану помог спасти очевидец, который приставил строительные леса к окну второго этажа. Ее супруг попал в реанимацию и через несколько дней скончался. «Есть в планах достроить пристройку к бане, которую начал строить муж. В ней можно будет жить летом», — рассказала Снежана. Каркас пристройки также можно увидеть на видео того, что осталось от сгоревшего дома. Ранее URA.RU сообщало, что в селе Шибаново ранним утром 20 апреля сгорел дом семьи Коробейниковых, которые вырастили и воспитали десять детей, в том числе восемь приемных. Отец семейства Евгений 26 апреля скончался в реанимации. Губернатором Алексеем Текслером принято решение приобрести жилье семье Коробейниковых за счет средств областного бюджета.