Школьник Владислав Иванов из Челябинска участвует в шоу «Суперниндзя. Дети» на телеканале СТС. Он прошел в финал и в последнем выпуске программы, рассказал о своем строгом отце, который в него не верит. Также мальчик поделился тем, что не чувствует от папы любви.
«Я семь лет занимаюсь скалолазанием и мне очень нравится. Но папа говорит, что я ничего не могу добиться спортом. Папа у меня строгий, придирается ко всему, ругает. Я не чувствую, что папа меня любит», — сообщил Владислав Иванов в выпуске «Суперниндзя. Дети».
В интервью на шоу спортсмен искренне рассказывал о тяжелых отношениях с отцом, в которых присутствует ругань и оскорбления. Мальчик хочет выиграть и доказать отцу достойный сын. Свой комментарий Влад Иванов закончил на том, что он заслуживает похвалы и верит в то, что его папа может измениться.
Ранее стало известно, что новым ведущим шоу «Суперниндзя. Дети» на СТС станет челябинский блогер Дима Масленников. После начала программы выяснилось, что там участвуют три школьника из Челябинска. Один из которых Владислав Иванов, прошедший в финал.
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