Новые назначения в Госсовете и изменения по налоговой системе: основные заявления Пескова

Песков: для Кремля позиция Польши по использованию оружия Киевом не сюрприз

29 мая 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Кремль не удивлен тому, что Польша разрешила Киеву использовать свое оружие для ударов по России, уточнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Пеков в разговоре с журналистами высказался по поводу новых назначений в Госсовете страны. Также он прокомментировал изменения налоговой системы и легитимность украинского лидера Владимира Зеленского на своем посту. Подробнее об этом и других заявлениях официального представителя Кремля — в материале URA.RU. Новые назначения в Госсовете РФ Дмитирий Песков прокомментировал назначение в Госсовете. В разговоре с журналистами он рассказал, что советник президента России Игорь Левитин будет продолжать участие в работе Госсовета. Кроме того, официальный представитель Кремля отреагировал на назначение помощника Путина Алесея Дюмина на должность секретаря Государственного совета РФ. Тот будет решать вопросы функционирования этой структуры, уточнил Песков. Он также добавил, что новое назначение связано с ротационными процессами внутри структуры в целом. Обсуждение легитимности Зеленского В Кремле ведутся обсуждения по поводу легитимности Владимира Зеленского на его посту, а также законодательной системы Украины в целом. Песков отметил, что сейчас обсуждаются различные варианты того, как можно называть Зеленского. В целом же, уточнил официальный представитель Кремля, текущая обстановка требует юридической квалификации внутри самой Украины. Изменения в налоговой системе России Песков также высказался по поводу изменения налоговой системы внутри России. Он подчеркнул, что все правки являются частью серьезной и востребованной работы, которая ведется по поручению президента Владимира Путина. Дискуссия продолжается, уточнил Песков. Реакция на заявление Польши об ударах по России Ранее замглавы польского минобороны Цезарий Томчик заявил, что Польша никак не ограничивает Украину по использованию вооружения, которое Варшава направляет Киеву. Таким образом он снял все ограничения для ВСУ по использованию своего оружия. Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подчеркнул, что для Кремля нет ничего удивительного в данном заявлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Пеков в разговоре с журналистами высказался по поводу новых назначений в Госсовете страны. Также он прокомментировал изменения налоговой системы и легитимность украинского лидера Владимира Зеленского на своем посту. Подробнее об этом и других заявлениях официального представителя Кремля — в материале URA.RU. Дмитирий Песков прокомментировал назначение в Госсовете. В разговоре с журналистами он рассказал, что советник президента России Игорь Левитин будет продолжать участие в работе Госсовета. Кроме того, официальный представитель Кремля отреагировал на назначение помощника Путина Алесея Дюмина на должность секретаря Государственного совета РФ. Тот будет решать вопросы функционирования этой структуры, уточнил Песков. Он также добавил, что новое назначение связано с ротационными процессами внутри структуры в целом. В Кремле ведутся обсуждения по поводу легитимности Владимира Зеленского на его посту, а также законодательной системы Украины в целом. Песков отметил, что сейчас обсуждаются различные варианты того, как можно называть Зеленского. В целом же, уточнил официальный представитель Кремля, текущая обстановка требует юридической квалификации внутри самой Украины. Песков также высказался по поводу изменения налоговой системы внутри России. Он подчеркнул, что все правки являются частью серьезной и востребованной работы, которая ведется по поручению президента Владимира Путина. Дискуссия продолжается, уточнил Песков. Ранее замглавы польского минобороны Цезарий Томчик заявил, что Польша никак не ограничивает Украину по использованию вооружения, которое Варшава направляет Киеву. Таким образом он снял все ограничения для ВСУ по использованию своего оружия. Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подчеркнул, что для Кремля нет ничего удивительного в данном заявлении.