Под Екатеринбургом строят домики за 72 млн, один из них — «гнездо» на дереве. Фото

В «Парке сказов» в Арамиле открыли вторую очередь туристической деревни

29 мая 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

Дома уже доступны для брони и готовы встречать гостей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Арамиле появился уникальный для Свердловской области проект — туристическая деревня, на которую планируют потратить 72 млн рублей. Первые два необычных домика открыли еще в 2022 году — среди них «Лисья нора» (часть здания находится под землей) и «Дом-кулик». С 29 мая запускается еще три места отдыха — «Гнездо кукушки», «Нора барсука» и «Хатка ондатры». Что в этих домах нестандартного и как они выглядят в жизни — выясняло URA.RU. Туристическая деревня разрастается на территории «Парка сказов» — всего здесь появится 12 домиков. Три новых станут доступны гостям уже сейчас. Среди самых оригинальных построек — дом-гнездо на высоте восемь метров, на создание которого вдохновили детские шалаши. «Это такой современный шалашик. Сверху у него вид настоящего гнезда, а уже внутри — современный дом со всеми благами цивилизации, сделан он из металлического каркаса. Внизу [под домом] будет игровая зона и место для отдыха», — пояснил создатель Иван Брылунов. Чтобы задекорировать «Гнездо кукушки», решили использовать ветки ивы, черемухи, калины и рябины. Следующий дом — это «Нора барсука» площадью 44 квадратных метров, в которой есть гостиная, две спальни, кухня, мангальная зона, уличная беседка с крышей и панорамным видом. Для любителей воды парк предлагает переночевать в «Хатке ондатры» — здесь из нестандартного есть подогреваемая ванна на веранде. «В летний период мы хотим подойти к 90% загрузке домов. На домики делаем очень большую ставку — у нас одним из самых быстро растущих направлений было проживание, потому что очень развивается внутренний туризм и приезжает много гостей из соседних областей. Буквально вчера нам написали гости из Германии: они увидели, что мы открываем новые гостевые дома и планируют приехать к нам летом», — поделился с URA.RU замдиректора «Парка сказов» Никита Малышев. Чтобы поселиться в одном из домиков, придется раскошелиться — цена за сутки проживания колеблется от 9500 до 12 тысяч рублей, но в стоимость входит завтрак, билет в парк и скидка на посещение термального бассейна. К слову, новый искусственный водоем сможет встретить около 75 человек сразу, для комфортного отдыха на площадке есть лежаки, летнее кафе, раздевалки и сауна. Бонусом ко всему в «Парке сказов» на берегу Исети появились две событийные площадки. Это амфитеатр и шатер (вместимостью до 120 человек), где можно проводить выпускные, фестивали и концерты. В планах у дирекции парка — запуск гостиницы с 51 номерами. Открытие, с большой вероятностью, произойдет в 2025 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Арамиле появился уникальный для Свердловской области проект — туристическая деревня, на которую планируют потратить 72 млн рублей. Первые два необычных домика открыли еще в 2022 году — среди них «Лисья нора» (часть здания находится под землей) и «Дом-кулик». С 29 мая запускается еще три места отдыха — «Гнездо кукушки», «Нора барсука» и «Хатка ондатры». Что в этих домах нестандартного и как они выглядят в жизни — выясняло URA.RU. Туристическая деревня разрастается на территории «Парка сказов» — всего здесь появится 12 домиков. Три новых станут доступны гостям уже сейчас. Среди самых оригинальных построек — дом-гнездо на высоте восемь метров, на создание которого вдохновили детские шалаши. «Это такой современный шалашик. Сверху у него вид настоящего гнезда, а уже внутри — современный дом со всеми благами цивилизации, сделан он из металлического каркаса. Внизу [под домом] будет игровая зона и место для отдыха», — пояснил создатель Иван Брылунов. Чтобы задекорировать «Гнездо кукушки», решили использовать ветки ивы, черемухи, калины и рябины. Следующий дом — это «Нора барсука» площадью 44 квадратных метров, в которой есть гостиная, две спальни, кухня, мангальная зона, уличная беседка с крышей и панорамным видом. Для любителей воды парк предлагает переночевать в «Хатке ондатры» — здесь из нестандартного есть подогреваемая ванна на веранде. «В летний период мы хотим подойти к 90% загрузке домов. На домики делаем очень большую ставку — у нас одним из самых быстро растущих направлений было проживание, потому что очень развивается внутренний туризм и приезжает много гостей из соседних областей. Буквально вчера нам написали гости из Германии: они увидели, что мы открываем новые гостевые дома и планируют приехать к нам летом», — поделился с URA.RU замдиректора «Парка сказов» Никита Малышев. Чтобы поселиться в одном из домиков, придется раскошелиться — цена за сутки проживания колеблется от 9500 до 12 тысяч рублей, но в стоимость входит завтрак, билет в парк и скидка на посещение термального бассейна. К слову, новый искусственный водоем сможет встретить около 75 человек сразу, для комфортного отдыха на площадке есть лежаки, летнее кафе, раздевалки и сауна. Бонусом ко всему в «Парке сказов» на берегу Исети появились две событийные площадки. Это амфитеатр и шатер (вместимостью до 120 человек), где можно проводить выпускные, фестивали и концерты. В планах у дирекции парка — запуск гостиницы с 51 номерами. Открытие, с большой вероятностью, произойдет в 2025 году.