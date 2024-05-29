Алексея Панина* признали террористом и экстремистом

Иноагент Алексей Панин ранее был заочно арестован за оправдание терроризма
Актер Алексей Панин (признан иноагентом в России) внесен в список террористов и экстремистов. Такое решение принял Росфинмониторинг.
«Панин Алексей Вячеславович. 10.09.1977 года рождения», — говорится в
Ранее Панина заочно арестовали за пропаганду терроризма. Срок ареста — два месяца с момента его появления в России. Сам актер давно живет за рубежом.
*Алексей Панин признан Минюстом РФ иноагентом
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