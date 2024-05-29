Алексея Панина* признали террористом и экстремистом

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Панин Алексей, панин алексей
Иноагент Алексей Панин ранее был заочно арестован за оправдание терроризма Фото:

Актер Алексей Панин (признан иноагентом в России) внесен в список террористов и экстремистов. Такое решение принял Росфинмониторинг.

«Панин Алексей Вячеславович. 10.09.1977 года рождения», — говорится в списке Росфинмониторинга.

Ранее Панина заочно арестовали за пропаганду терроризма. Срок ареста — два месяца с момента его появления в России. Сам актер давно живет за рубежом.

*Алексей Панин признан Минюстом РФ иноагентом

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Актер Алексей Панин (признан иноагентом в России) внесен в список террористов и экстремистов. Такое решение принял Росфинмониторинг. «Панин Алексей Вячеславович. 10.09.1977 года рождения», — говорится в списке Росфинмониторинга. Ранее Панина заочно арестовали за пропаганду терроризма. Срок ареста — два месяца с момента его появления в России. Сам актер давно живет за рубежом. *Алексей Панин признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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