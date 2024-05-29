Алексея Панина* признали террористом и экстремистом

29 мая 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Иноагент Алексей Панин ранее был заочно арестован за оправдание терроризма Фото: wikimedia.org/Веселый роджер Актер Алексей Панин (признан иноагентом в России) внесен в список террористов и экстремистов. Такое решение принял Росфинмониторинг. «Панин Алексей Вячеславович. 10.09.1977 года рождения», — говорится в списке Росфинмониторинга. Ранее Панина заочно арестовали за пропаганду терроризма. Срок ареста — два месяца с момента его появления в России. Сам актер давно живет за рубежом. *Алексей Панин признан Минюстом РФ иноагентом Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Алексей Панин (признан иноагентом в России) внесен в список террористов и экстремистов. Такое решение принял Росфинмониторинг. «Панин Алексей Вячеславович. 10.09.1977 года рождения», — говорится в списке Росфинмониторинга. Ранее Панина заочно арестовали за пропаганду терроризма. Срок ареста — два месяца с момента его появления в России. Сам актер давно живет за рубежом. *Алексей Панин признан Минюстом РФ иноагентом