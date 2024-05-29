Екатеринбургская модель рассказала о предложении руки и сердца от американского маньяка

Екатеринбургскую модель и дизайнера Алену Шихову позвал замуж американский маньяк 26-летний Джаред Равицца, которого позже задержали за поножовщину со школьниками и нападение на сотрудников «Макдоналдс» в в городе Брейнтри (штат Массачусетс). Девушка до сих пор шоке и уверят, что в США много сумашедших.
«В тот момент [во время первой встречи] я не представляла, на что он способен. Я до сих пор в шоке от того, что он сделал. Слава богу, что я жива. Здесь столько сумасшедших, что нужно быть очень осторожной. Никогда не знаешь, что может произойти», — сказала Шихова изданию New York Post. Девушка познакомилась с Равиццей 14 апреля, когда тот пришел к ней на фотосессию. Тогда он предложил руку и сердце, пообещав помочь модели открыть свой магазин в Малибу.
Шихова согласилась на сотрудничество с мужчиной, но после первой встречи не встречала его. Позже она узнала, что 25 мая Равицца с ножом напал на детей в кинотеатре, устроил дебош в «Макдоналдсе», а до этого избивал своего отца, находясь в состоянии психического срыва.
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