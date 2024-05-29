29 мая 2024

На Украине умершему журналисту прислали две повестки

© Служба новостей «URA.RU»
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Украинский журналист умер, но продолжает получать повестки
Украинский журналист умер, но продолжает получать повестки Фото:

Умерший украинский журналист Артем Франков продолжает получать повестки для прохождения медосмотра. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем telegram-канале.

«После официального заявления военкомата о рассылке повесток умершим. Артему Франкову, который скончался на Украине, были отправлены еще две повестки с разными датами рождения для прохождения медицинского осмотра», — сообщает «Страна».

22 апреля киевский военкомат признал факт отправки повесток умершим, причем инцидент касался Оболонского района столицы. Однако конкретные детали, включая имена, тогда не раскрывались.

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Умерший украинский журналист Артем Франков продолжает получать повестки для прохождения медосмотра. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем telegram-канале. «После официального заявления военкомата о рассылке повесток умершим. Артему Франкову, который скончался на Украине, были отправлены еще две повестки с разными датами рождения для прохождения медицинского осмотра», — сообщает «Страна». 22 апреля киевский военкомат признал факт отправки повесток умершим, причем инцидент касался Оболонского района столицы. Однако конкретные детали, включая имена, тогда не раскрывались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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