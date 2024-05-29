На Украине умершему журналисту прислали две повестки

Умерший украинский журналист Артем Франков продолжает получать повестки для прохождения медосмотра. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем telegram-канале.
«После официального заявления военкомата о рассылке повесток умершим. Артему Франкову, который скончался на Украине, были отправлены еще две повестки с разными датами рождения для прохождения медицинского осмотра», — сообщает «Страна».
22 апреля киевский военкомат признал факт отправки повесток умершим, причем инцидент касался Оболонского района столицы. Однако конкретные детали, включая имена, тогда не раскрывались.
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