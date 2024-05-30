В ХМАО подросткам запретили появляться в табачных магазинах

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В ХМАО подросткам запрещено посещать заведения, где торгуют табачной продукцией
В ХМАО подросткам запрещено посещать заведения, где торгуют табачной продукцией Фото:

Дума ХМАО запретила подросткам появляться в магазинах с табачной продукцией и заведениях для употребления кальяна. Парламентарии на очередном заседании поддержали инициативу прокурора округа Евгения Ботвинкина, сообщается на сайте прокуратуры Югры.

«Данные изменения подготовлены в целях защиты детей от негативно влияющих на их нравственное и физическое здоровье факторов. А также в связи с распространением на территории региона торговых павильонов, реализующих никотиносодержащую продукцию», — сообщается на сайте прокуратуры.

Нарушителям грозит административный штраф: от двух до пяти тысяч рублей для должностных лиц и от десяти до двадцати тысяч рублей для юридических лиц. Собственники помещений, где продается табачная продукция, обязаны разместить на павильонах информацию о запрете посещения их несовершеннолетними.

Ранее прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин выступил с законодательной инициативой запретить детям доступ в кальянные и вейп-шопы. Депутаты поддержали единогласно.

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Дума ХМАО запретила подросткам появляться в магазинах с табачной продукцией и заведениях для употребления кальяна. Парламентарии на очередном заседании поддержали инициативу прокурора округа Евгения Ботвинкина, сообщается на сайте прокуратуры Югры. «Данные изменения подготовлены в целях защиты детей от негативно влияющих на их нравственное и физическое здоровье факторов. А также в связи с распространением на территории региона торговых павильонов, реализующих никотиносодержащую продукцию», — сообщается на сайте прокуратуры. Нарушителям грозит административный штраф: от двух до пяти тысяч рублей для должностных лиц и от десяти до двадцати тысяч рублей для юридических лиц. Собственники помещений, где продается табачная продукция, обязаны разместить на павильонах информацию о запрете посещения их несовершеннолетними. Ранее прокурор ХМАО Евгений Ботвинкин выступил с законодательной инициативой запретить детям доступ в кальянные и вейп-шопы. Депутаты поддержали единогласно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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