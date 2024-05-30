30 мая 2024

Дома россиян хотят оборудовать погодными датчиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Устройства погодного регулирования помогут сэкономить на топливе и поддержат комфортную температуру дома
Устройства погодного регулирования помогут сэкономить на топливе и поддержат комфортную температуру дома Фото:

В многоквартирные дома россиян хотят внедрить устройства погодного регулирования. В Минэкономразвития уже поддержали эту идею.

«Минэкономразвития поддерживает инициативу по оборудованию домов погодными датчиками, затраты на их установку смогут быстро окупиться. Годовая экономия тепловой энергии в таком случае составляет около 18%», — заявили «Известиям» в министерстве.

Основная задача таких датчиков — поддерживать комфортную температуру внутри дома и экономить топливо. В ведомстве пояснили, что ежегодно нужно оборудовать около 18 миллионов квадратных метров площади. Это потребует порядка 5,8 миллиардов рублей.

В России стартовала подготовка к новому отопительному сезону. Для этого проводится проверка инженерных систем и профилактическое обслуживание оборудования, а также будет учтен опыт произошедших зимой аварий. В настоящий момент к следующему отопительному циклу готовы 964 тысячи домов и 154 тысячи коммунальных объектов, а совместно с «РЖД» разработана новая логистика энергоресурсов.

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В многоквартирные дома россиян хотят внедрить устройства погодного регулирования. В Минэкономразвития уже поддержали эту идею. «Минэкономразвития поддерживает инициативу по оборудованию домов погодными датчиками, затраты на их установку смогут быстро окупиться. Годовая экономия тепловой энергии в таком случае составляет около 18%», — заявили «Известиям» в министерстве. Основная задача таких датчиков — поддерживать комфортную температуру внутри дома и экономить топливо. В ведомстве пояснили, что ежегодно нужно оборудовать около 18 миллионов квадратных метров площади. Это потребует порядка 5,8 миллиардов рублей. В России стартовала подготовка к новому отопительному сезону. Для этого проводится проверка инженерных систем и профилактическое обслуживание оборудования, а также будет учтен опыт произошедших зимой аварий. В настоящий момент к следующему отопительному циклу готовы 964 тысячи домов и 154 тысячи коммунальных объектов, а совместно с «РЖД» разработана новая логистика энергоресурсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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