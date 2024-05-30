Дома россиян хотят оборудовать погодными датчиками

В многоквартирные дома россиян хотят внедрить устройства погодного регулирования. В Минэкономразвития уже поддержали эту идею.
«Минэкономразвития поддерживает инициативу по оборудованию домов погодными датчиками, затраты на их установку смогут быстро окупиться. Годовая экономия тепловой энергии в таком случае составляет около 18%», — заявили «Известиям» в министерстве.
Основная задача таких датчиков — поддерживать комфортную температуру внутри дома и экономить топливо. В ведомстве пояснили, что ежегодно нужно оборудовать около 18 миллионов квадратных метров площади. Это потребует порядка 5,8 миллиардов рублей.
В России стартовала подготовка к новому отопительному сезону. Для этого проводится проверка инженерных систем и профилактическое обслуживание оборудования, а также будет учтен опыт произошедших зимой аварий. В настоящий момент к следующему отопительному циклу готовы 964 тысячи домов и 154 тысячи коммунальных объектов, а совместно с «РЖД» разработана новая логистика энергоресурсов.
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