Правительство начинает подготовку страны к отопительному сезону

Мишустин изложил стратегию кабмина по предотвращению коммунальных аварий

23 мая 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

В некоторых регионах отопительный сезон при этом еще продолжается, отметил Мишустин Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России стартовала подготовка к новому отопительному сезону, для этого проводится проверка инженерных систем и профилактическое обслуживание оборудования, а также будет учтен опыт произошедших зимой аварий. Такие заявления 23 мая в ходе заседания правительства сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «[Необходимо,] чтобы люди, социальные и промышленные объекты были обеспечены и светом, и теплом, и водой. Предстоит проверить также все инженерные системы, провести профилактическое обслуживание оборудования. Основная часть этих работ приходится на лето, но нужно начинать заранее, уже сейчас», — подчеркнул Мишустин. Его слова передает официальный tg-канал правительства. Правительством в преддверии следующего зимнего сезона обсуждаются результаты и планы по подготовке энергетических и коммунальных предприятий. Глава Минстроя Ирек Файзулин доложил премьеру, что в настоящий момент к следующему отопительному циклу готовы 964 тысячи домов и 154 тысячи коммунальных объектов, а совместно с «РЖД» разработана новая логистика энергоресурсов. «В текущем отопительном периоде произошло порядка 9 тыс. аварий на объектах ЖКХ. Основной причиной аварийности остается высокий износ сетей. Задача по их обновлению будет решена в рамках формируемой по поручению Президента программы», — сказал Файзуллин. По его словам, после анализа аварийных ситуаций в энергетической и коммунальной сферах совместно с Минэнерго, Ростехнадзором и региональными властями предложены меры по улучшению нормативной базы и усилены лицензионные требования к управляющим компаниям. Планируется создание государственных управляющих организаций, усиление контроля за концессионными соглашениями и введение обязательных инвестиционных программ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России стартовала подготовка к новому отопительному сезону, для этого проводится проверка инженерных систем и профилактическое обслуживание оборудования, а также будет учтен опыт произошедших зимой аварий. Такие заявления 23 мая в ходе заседания правительства сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «[Необходимо,] чтобы люди, социальные и промышленные объекты были обеспечены и светом, и теплом, и водой. Предстоит проверить также все инженерные системы, провести профилактическое обслуживание оборудования. Основная часть этих работ приходится на лето, но нужно начинать заранее, уже сейчас», — подчеркнул Мишустин. Его слова передает официальный tg-канал правительства. Правительством в преддверии следующего зимнего сезона обсуждаются результаты и планы по подготовке энергетических и коммунальных предприятий. Глава Минстроя Ирек Файзулин доложил премьеру, что в настоящий момент к следующему отопительному циклу готовы 964 тысячи домов и 154 тысячи коммунальных объектов, а совместно с «РЖД» разработана новая логистика энергоресурсов. «В текущем отопительном периоде произошло порядка 9 тыс. аварий на объектах ЖКХ. Основной причиной аварийности остается высокий износ сетей. Задача по их обновлению будет решена в рамках формируемой по поручению Президента программы», — сказал Файзуллин. По его словам, после анализа аварийных ситуаций в энергетической и коммунальной сферах совместно с Минэнерго, Ростехнадзором и региональными властями предложены меры по улучшению нормативной базы и усилены лицензионные требования к управляющим компаниям. Планируется создание государственных управляющих организаций, усиление контроля за концессионными соглашениями и введение обязательных инвестиционных программ.