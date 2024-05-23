Правительство начинает подготовку страны к отопительному сезону

Мишустин изложил стратегию кабмина по предотвращению коммунальных аварий
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Михаил Мишустин посетил Надежденский металургический завод. Норильск, мишустин михаил
В некоторых регионах отопительный сезон при этом еще продолжается, отметил Мишустин Фото:

В России стартовала подготовка к новому отопительному сезону, для этого проводится проверка инженерных систем и профилактическое обслуживание оборудования, а также будет учтен опыт произошедших зимой аварий. Такие заявления 23 мая в ходе заседания правительства сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«[Необходимо,] чтобы люди, социальные и промышленные объекты были обеспечены и светом, и теплом, и водой. Предстоит проверить также все инженерные системы, провести профилактическое обслуживание оборудования. Основная часть этих работ приходится на лето, но нужно начинать заранее, уже сейчас», — подчеркнул Мишустин. Его слова передает официальный tg-канал правительства.

Правительством в преддверии следующего зимнего сезона обсуждаются результаты и планы по подготовке энергетических и коммунальных предприятий. Глава Минстроя Ирек Файзулин доложил премьеру, что в настоящий момент к следующему отопительному циклу готовы 964 тысячи домов и 154 тысячи коммунальных объектов, а совместно с «РЖД» разработана новая логистика энергоресурсов.

«В текущем отопительном периоде произошло порядка 9 тыс. аварий на объектах ЖКХ. Основной причиной аварийности остается высокий износ сетей. Задача по их обновлению будет решена в рамках формируемой по поручению Президента программы», — сказал Файзуллин.

По его словам, после анализа аварийных ситуаций в энергетической и коммунальной сферах совместно с Минэнерго, Ростехнадзором и региональными властями предложены меры по улучшению нормативной базы и усилены лицензионные требования к управляющим компаниям. Планируется создание государственных управляющих организаций, усиление контроля за концессионными соглашениями и введение обязательных инвестиционных программ.

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В России стартовала подготовка к новому отопительному сезону, для этого проводится проверка инженерных систем и профилактическое обслуживание оборудования, а также будет учтен опыт произошедших зимой аварий. Такие заявления 23 мая в ходе заседания правительства сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «[Необходимо,] чтобы люди, социальные и промышленные объекты были обеспечены и светом, и теплом, и водой. Предстоит проверить также все инженерные системы, провести профилактическое обслуживание оборудования. Основная часть этих работ приходится на лето, но нужно начинать заранее, уже сейчас», — подчеркнул Мишустин. Его слова передает официальный tg-канал правительства. Правительством в преддверии следующего зимнего сезона обсуждаются результаты и планы по подготовке энергетических и коммунальных предприятий. Глава Минстроя Ирек Файзулин доложил премьеру, что в настоящий момент к следующему отопительному циклу готовы 964 тысячи домов и 154 тысячи коммунальных объектов, а совместно с «РЖД» разработана новая логистика энергоресурсов. «В текущем отопительном периоде произошло порядка 9 тыс. аварий на объектах ЖКХ. Основной причиной аварийности остается высокий износ сетей. Задача по их обновлению будет решена в рамках формируемой по поручению Президента программы», — сказал Файзуллин. По его словам, после анализа аварийных ситуаций в энергетической и коммунальной сферах совместно с Минэнерго, Ростехнадзором и региональными властями предложены меры по улучшению нормативной базы и усилены лицензионные требования к управляющим компаниям. Планируется создание государственных управляющих организаций, усиление контроля за концессионными соглашениями и введение обязательных инвестиционных программ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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