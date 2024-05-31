Скорая помощь в Копейске объявила вызов несрочным и приехала через шесть часов

31 мая 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Мужчина с приступом ждал скорую шесть часов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трехкратный вызов скорой помощи к задыхающемуся мужчине в Копейске, городе-спутнике Челябинска, диспетчер расценил как несрочный. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. В итоге врачей скорой медицинской помощи (СМП) пришлось ждать порядка шести часов. «По информации, представленной Станцией скорой медицинской помощи города Копейск, установлено, что данные вызовы СМП расценены диспетчером как не требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме. Что подтвердил результат осмотра пациента бригадами СМП. Пациенту были даны рекомендации обратиться к участковому терапевту и продолжить лечение амбулаторно», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава. В пресс-службе ведомства добавили, что порядок организации работы СМП, в том числе поводы для ее вызова, определен приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 г. № 388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи». В пресс-службе минздрава уточнили, что в документе определено время прибытия бригады медиков только для экстренных случаев. По данным станции СМП, все вызовы в этот день были обслужены. Ранее URA.RU сообщало о 47-летнем мужчине из Копейска с жалобами на сильное сердцебиение и приступ удушья, который ждал скорую помощь почти шесть часов. Медиков пришлось вызывать три раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Трехкратный вызов скорой помощи к задыхающемуся мужчине в Копейске, городе-спутнике Челябинска, диспетчер расценил как несрочный. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. В итоге врачей скорой медицинской помощи (СМП) пришлось ждать порядка шести часов. «По информации, представленной Станцией скорой медицинской помощи города Копейск, установлено, что данные вызовы СМП расценены диспетчером как не требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме. Что подтвердил результат осмотра пациента бригадами СМП. Пациенту были даны рекомендации обратиться к участковому терапевту и продолжить лечение амбулаторно», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава. В пресс-службе ведомства добавили, что порядок организации работы СМП, в том числе поводы для ее вызова, определен приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 г. № 388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи». В пресс-службе минздрава уточнили, что в документе определено время прибытия бригады медиков только для экстренных случаев. По данным станции СМП, все вызовы в этот день были обслужены. Ранее URA.RU сообщало о 47-летнем мужчине из Копейска с жалобами на сильное сердцебиение и приступ удушья, который ждал скорую помощь почти шесть часов. Медиков пришлось вызывать три раза.