30 мая 2024

Utair перевез в Москву медвежат, потерявшихся в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Utair помог транспортировать в Москву медведей, потерявшихся в ХМАО
Utair помог транспортировать в Москву медведей, потерявшихся в ХМАО Фото:

Авиакомпания Utair доставила в Москву трех медвежат, которые потерялись в Сургутском районе. Животных перевезли в специальных контейнерах на воздушном судне. Об этом Utair сообщил в своем telegram-канале.

«Медвежат, гуляющих вдоль автотрассы, заметили в Сургутском районе. Неравнодушные  рассказали об этом в соцсетях и попросили помочь мишкам. Тогда сотрудники депнедра ХМАО связались с Центром спасения медвежат-сирот в Тверской области и договорились о перевозке. В конце мая „бурых“ пассажиров в специальных транспортировочных контейнерах доставили рейсом Utair в Москву, а оттуда перевезли в Центр», —  говорится в сообщении. 

Сейчас медвежата находятся под наблюдением сотрудников Центра спасения. Работники отметили хороший аппетит подопечных.

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Авиакомпания Utair доставила в Москву трех медвежат, которые потерялись в Сургутском районе. Животных перевезли в специальных контейнерах на воздушном судне. Об этом Utair сообщил в своем telegram-канале. «Медвежат, гуляющих вдоль автотрассы, заметили в Сургутском районе. Неравнодушные  рассказали об этом в соцсетях и попросили помочь мишкам. Тогда сотрудники депнедра ХМАО связались с Центром спасения медвежат-сирот в Тверской области и договорились о перевозке. В конце мая „бурых“ пассажиров в специальных транспортировочных контейнерах доставили рейсом Utair в Москву, а оттуда перевезли в Центр», —  говорится в сообщении.  Сейчас медвежата находятся под наблюдением сотрудников Центра спасения. Работники отметили хороший аппетит подопечных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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