Utair перевез в Москву медвежат, потерявшихся в ХМАО

Авиакомпания Utair доставила в Москву трех медвежат, которые потерялись в Сургутском районе. Животных перевезли в специальных контейнерах на воздушном судне. Об этом Utair сообщил в своем telegram-канале.
«Медвежат, гуляющих вдоль автотрассы, заметили в Сургутском районе. Неравнодушные рассказали об этом в соцсетях и попросили помочь мишкам. Тогда сотрудники депнедра ХМАО связались с Центром спасения медвежат-сирот в Тверской области и договорились о перевозке. В конце мая „бурых“ пассажиров в специальных транспортировочных контейнерах доставили рейсом Utair в Москву, а оттуда перевезли в Центр», — говорится в сообщении.
Сейчас медвежата находятся под наблюдением сотрудников Центра спасения. Работники отметили хороший аппетит подопечных.
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