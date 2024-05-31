Клава Кока рассказала о своем любимом районе Екатеринбурга

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала о любимых местах родного города. Больше всего ее привлекает центр и Плотинка, заявила Высокова во время пресс-подхода на фестивале VK FEST.
«Нелюбимого [района] у меня нет. Я больше всего люблю центр, потому что я там родилась и выросла. Недалеко от стадиона „Юность“, между 8 Марта и Декабристов. Это, наверное, мой самый любимый район», — заявила Клава Кока, отвечая на вопросы журналистов.
По ее словам, во время частых поездок в Екатеринбург на различные мероприятия в свободное время она посещает именно это место или ходит гулять по плотинке. Помимо этого, Высокова заявила, что с радостью поехала бы на Ural Music Night, если бы ее позвали.
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