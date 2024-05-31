31 мая 2024

Клава Кока рассказала о своем любимом районе Екатеринбурга

В Екатеринбурге Клава Кока больше всего любит центр города
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего Клава Кока любит центр города
Больше всего Клава Кока любит центр города Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала о любимых местах родного города. Больше всего ее привлекает центр и Плотинка, заявила Высокова во время пресс-подхода на фестивале VK FEST.

«Нелюбимого [района] у меня нет. Я больше всего люблю центр, потому что я там родилась и выросла. Недалеко от стадиона „Юность“, между 8 Марта и Декабристов. Это, наверное, мой самый любимый район», — заявила Клава Кока, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, во время частых поездок в Екатеринбург на различные мероприятия в свободное время она посещает именно это место или ходит гулять по плотинке. Помимо этого, Высокова заявила, что с радостью поехала бы на Ural Music Night, если бы ее позвали.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала о любимых местах родного города. Больше всего ее привлекает центр и Плотинка, заявила Высокова во время пресс-подхода на фестивале VK FEST. «Нелюбимого [района] у меня нет. Я больше всего люблю центр, потому что я там родилась и выросла. Недалеко от стадиона „Юность“, между 8 Марта и Декабристов. Это, наверное, мой самый любимый район», — заявила Клава Кока, отвечая на вопросы журналистов. По ее словам, во время частых поездок в Екатеринбург на различные мероприятия в свободное время она посещает именно это место или ходит гулять по плотинке. Помимо этого, Высокова заявила, что с радостью поехала бы на Ural Music Night, если бы ее позвали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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