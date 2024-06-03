Цены на уголь для ЕС подскочили после санкций против России

РИАН: для Евросоюза уголь подорожал в 1,5 раза после эмбарго против России

03 июня 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Евросоюз отказался от российского угля в 2022 году Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Стоимость угля, который импортирует Евросоюз, выросла в полтора раза за тонну после введения санкций против России. Это следуют из расчетов по данным европейской таможни. «В результате санкций средняя цена одной тонны угля в январе—марте 2024 года подскочила в 1,5 раза — до 184 евро. В 2021 году было 120 евро», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской таможни. При этом за первые три месяца нынешнего года объем закупок упал на 29% — 5,85 миллиона тонн в среднем за месяц. В 2021 году — 8,24 миллиона. До введения санкций Россия была лидером по поставкам угля в Евросоюз — 45%. Однако в 2022 году на ее место пришли США и Австралия. Эмбарго на российский уголь со стороны ЕС было введено 10 августа 2022 года. Перед этой датой Европа стала усиленно закупать энергоресурс, чтобы успеть до введения ограничений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость угля, который импортирует Евросоюз, выросла в полтора раза за тонну после введения санкций против России. Это следуют из расчетов по данным европейской таможни. «В результате санкций средняя цена одной тонны угля в январе—марте 2024 года подскочила в 1,5 раза — до 184 евро. В 2021 году было 120 евро», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской таможни. При этом за первые три месяца нынешнего года объем закупок упал на 29% — 5,85 миллиона тонн в среднем за месяц. В 2021 году — 8,24 миллиона. До введения санкций Россия была лидером по поставкам угля в Евросоюз — 45%. Однако в 2022 году на ее место пришли США и Австралия. Эмбарго на российский уголь со стороны ЕС было введено 10 августа 2022 года. Перед этой датой Европа стала усиленно закупать энергоресурс, чтобы успеть до введения ограничений.