Цены на уголь для ЕС подскочили после санкций против России

РИАН: для Евросоюза уголь подорожал в 1,5 раза после эмбарго против России
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Евросоюз отказался от российского угля в 2022 году Фото:
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Стоимость угля, который импортирует Евросоюз, выросла в полтора раза за тонну после введения санкций против России. Это следуют из расчетов по данным европейской таможни.

«В результате санкций средняя цена одной тонны угля в январе—марте 2024 года подскочила в 1,5 раза — до 184 евро. В 2021 году было 120 евро», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской таможни.

При этом за первые три месяца нынешнего года объем закупок упал на 29% — 5,85 миллиона тонн в среднем за месяц. В 2021 году — 8,24 миллиона. До введения санкций Россия была лидером по поставкам угля в Евросоюз — 45%. Однако в 2022 году на ее место пришли США и Австралия.

Эмбарго на российский уголь со стороны ЕС было введено 10 августа 2022 года. Перед этой датой Европа стала усиленно закупать энергоресурс, чтобы успеть до введения ограничений.

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Стоимость угля, который импортирует Евросоюз, выросла в полтора раза за тонну после введения санкций против России. Это следуют из расчетов по данным европейской таможни. «В результате санкций средняя цена одной тонны угля в январе—марте 2024 года подскочила в 1,5 раза — до 184 евро. В 2021 году было 120 евро», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской таможни. При этом за первые три месяца нынешнего года объем закупок упал на 29% — 5,85 миллиона тонн в среднем за месяц. В 2021 году — 8,24 миллиона. До введения санкций Россия была лидером по поставкам угля в Евросоюз — 45%. Однако в 2022 году на ее место пришли США и Австралия. Эмбарго на российский уголь со стороны ЕС было введено 10 августа 2022 года. Перед этой датой Европа стала усиленно закупать энергоресурс, чтобы успеть до введения ограничений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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