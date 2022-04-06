Reuters: Европа запасается углем из РФ перед запретом поставок

06 апреля 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Евросоюз экстренно увеличивает импорт угля Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Евросоюзе увеличивают поставки угля из России на фоне возможного запрета на импорт российских энергоносителей. Об этом пишет американское агентство Reuters. «Европейская комиссия во вторник предложила новые санкции против Москвы, включая запрет на покупку российского угля. На этом фоне европейские покупатели увеличивают поставки. По данным Braemar, с 28 марта по 1 апреля наблюдался самый высокий уровень импорта российского энергетического угля с 24 февраля: в ЕС было импортировано 887 000 тонн российского энергетического угля», — пишет Reuters. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел пять пакетов санкций против России. Владимир Путин отметил, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях». 6 апреля представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что в Евросоюзе обсудят вопрос о запрете поставок нефти и угля из России, пишет RT. На этом фоне цена за тонну угля впервые с 2008 года превысила отметку в 100 долларов, сообщает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Евросоюзе увеличивают поставки угля из России на фоне возможного запрета на импорт российских энергоносителей. Об этом пишет американское агентство Reuters. «Европейская комиссия во вторник предложила новые санкции против Москвы, включая запрет на покупку российского угля. На этом фоне европейские покупатели увеличивают поставки. По данным Braemar, с 28 марта по 1 апреля наблюдался самый высокий уровень импорта российского энергетического угля с 24 февраля: в ЕС было импортировано 887 000 тонн российского энергетического угля», — пишет Reuters. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После начала спецоперации Евросоюз ввел пять пакетов санкций против России. Владимир Путин отметил, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях». 6 апреля представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что в Евросоюзе обсудят вопрос о запрете поставок нефти и угля из России, пишет RT. На этом фоне цена за тонну угля впервые с 2008 года превысила отметку в 100 долларов, сообщает «Национальная служба новостей».