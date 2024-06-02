Все челябинские хоккеисты вылетели из плей-офф Кубка Стэнли

Все воспитанники челябинского хоккея, представляющие клубы НХЛ, вылетели из плей-офф лиги. Дальше всех по турниру смогли пройти лишь Артемий Панарин и Евгений Даданов, но и они вылетели из розыгрыша на стадии полуфинала.
«Нью-Йорк Рейнжерс», за который играет Панарин и «Даллас Старз», за который играет Дадонов, прошли до полуфинала. Но выйти в решающую стадию турнира не смогли, потерпев поражение в шести матчах серий против «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз».
Всего в этом плей-офф участвовало шесть хоккеистов из Челябинской области: Евгений Кузнецов, Артемий Панарин, Валерий Ничушкин, Яков Тренин, Евгений Дадонов, Илья Самсонов. После первого раунда из розыгрыша вылетел лишь вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Самсонов. Выйти в полуфинал смогли лишь двое: Панарин и Дадонов.
В финале плей-офф сыграют «Флорида Пантерз» и «Эдмонтон Ойлерз». За «Пантерз» сыграют три россиянина: вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.
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