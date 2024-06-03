В Копейске пьяный рабочий погиб после опрокидывания автопогрузчика

Прокуратура Копейска (Челябинская область) направила в суд уголовное дело о нарушении правил охраны труда, которое привело к гибели работника. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По версии следствия, обвиняемый, работая начальником участка в ООО „Промтрубинвест“, дал устное указание стропальщику, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, о перемещении листов металла, тем самым допустив его до работы и не обеспечив безопасные условия труда. Работник на груженном металлом агрегате опрокинул автопогрузчик, получив смертельные травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сам инцидент произошел в марте прошлого года. Родственникам погибшего возмещены расходы на погребение и моральный вред в размере 500 тысяч рублей. По сообщению ведомства, в настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летнего копейчанина и передала уголовное дело в суд.
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