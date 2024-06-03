03 июня 2024

В Копейске пьяный рабочий погиб после опрокидывания автопогрузчика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мастера будут судить за гибель рабочего
Мастера будут судить за гибель рабочего Фото:

Прокуратура Копейска (Челябинская область) направила в суд уголовное дело о нарушении правил охраны труда, которое привело к гибели работника. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«По версии следствия, обвиняемый, работая начальником участка в ООО „Промтрубинвест“, дал устное указание стропальщику, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, о перемещении листов металла, тем самым допустив его до работы и не обеспечив безопасные условия труда. Работник на груженном металлом агрегате опрокинул автопогрузчик, получив смертельные травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Сам инцидент произошел в марте прошлого года. Родственникам погибшего возмещены расходы на погребение и моральный вред в размере 500 тысяч рублей. По сообщению ведомства, в настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летнего копейчанина и передала уголовное дело в суд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Копейска (Челябинская область) направила в суд уголовное дело о нарушении правил охраны труда, которое привело к гибели работника. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «По версии следствия, обвиняемый, работая начальником участка в ООО „Промтрубинвест“, дал устное указание стропальщику, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, о перемещении листов металла, тем самым допустив его до работы и не обеспечив безопасные условия труда. Работник на груженном металлом агрегате опрокинул автопогрузчик, получив смертельные травмы», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сам инцидент произошел в марте прошлого года. Родственникам погибшего возмещены расходы на погребение и моральный вред в размере 500 тысяч рублей. По сообщению ведомства, в настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 26-летнего копейчанина и передала уголовное дело в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...