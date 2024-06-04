В Магнитогорске прокуратура помогла медсестре получить положенные выплаты

В Магнитогорске (Челябинская область) прокуратура помогла медсестре детской поликлиники получить положенные выплаты. Как сообщили URA.RU 4 июня в пресс-службе прокуратуры региона, помимо этого в учреждении были зафиксированы другие нарушения законодательства.
«Установлено, что в период с 2022 года по февраль 2023 года заявитель, работая медицинской сестрой детской поликлиники, неоднократно привлекалась к работе на условиях совместительства, однако соответствующее соглашение заключено не было. Также ей не производились начисления и компенсационные выплаты как лицу, подвергавшемуся риску заражения новой коронавирусной инфекцией», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что также в ходе проверки выяснилось, что в поликлинике не соблюдают порядок по выдаче работникам средств индивидуальной защиты, нарушают санитарно-эпидемиологическое законодательство. Прокурором главному врачу ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства» Магнитогорска внесено представление об устранении нарушений закона.
«В результате принятых мер заявителю произведены соответствующие выплаты, в отделении восстановлено гигиеническое покрытие стен, заменены смесители, выданы светильники, установлены термометры. Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — добавили в пресс-службе ведомства.
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