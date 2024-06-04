В челябинском ХК «Трактор» после смены главного тренера сформировали новый тренерский штаб. Как сообщили URA.RU 4 июня в пресс-службе клуба, в него вошли восемь человек. Трое их них остались с прошлого сезона.
В новом сезоне помогать Бенуа Гру будут восемь специалистов, сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор». В тренерский штаб „черно-белых“ вошли:
- Бенуа Гру — главный тренер;
- Рафаэль Рише — ассистент главного тренера;
- Борис Миронов — ассистент главного тренера;
- Юрий Кузьменков — ассистент главного тренера;
- Максим Смельницкий — тренер-аналитик;
- Петер Шкрабел — тренер по вратарям;
- Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП;
- Даниил Бабенко — тренер по ОФП;
- Владимир Гапонов — видеотренер.
Петер Шкрабел, Кирилл Гарифуллин и Владимир Гапонов остались в штабе с прошлого сезона. Соглашение с каждым из специалистов рассчитано до окончания сезона 2024/25.
О назначении Бенуа Гру главным тренером ХК «Трактор» стало известно в начале мая. Тренер по видеосвязи уже познакомился с командой. На своем посту он сменил Алексея Заварухина, который в прошедшем сезоне выиграл с командой бронзовые медали Кубка Гагарина.
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