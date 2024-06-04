В ХК «Трактор» сформировали новый тренерский штаб. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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С новым тренером в команду пришло пять новых специалистов
С новым тренером в команду пришло пять новых специалистов Фото:

В челябинском ХК «Трактор» после смены главного тренера сформировали новый тренерский штаб. Как сообщили URA.RU 4 июня в пресс-службе клуба, в него вошли восемь человек. Трое их них остались с прошлого сезона.

В новом сезоне помогать Бенуа Гру будут восемь специалистов, сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор». В тренерский штаб „черно-белых“ вошли:

  • Бенуа Гру — главный тренер;
  • Рафаэль Рише — ассистент главного тренера;
  • Борис Миронов — ассистент главного тренера;
  • Юрий Кузьменков — ассистент главного тренера;
  • Максим Смельницкий — тренер-аналитик;
  • Петер Шкрабел — тренер по вратарям;
  • Кирилл Гарифуллин — тренер по ОФП;
  • Даниил Бабенко — тренер по ОФП;
  • Владимир Гапонов — видеотренер.

Петер Шкрабел, Кирилл Гарифуллин и Владимир Гапонов остались в штабе с прошлого сезона. Соглашение с каждым из специалистов рассчитано до окончания сезона 2024/25.

О назначении Бенуа Гру главным тренером ХК «Трактор» стало известно в начале мая. Тренер по видеосвязи уже познакомился с командой. На своем посту он сменил Алексея Заварухина, который в прошедшем сезоне выиграл с командой бронзовые медали Кубка Гагарина.

В тренерский штаб ХК "Трактор" вошло восемь специалистов
В тренерский штаб ХК "Трактор" вошло восемь специалистов
Фото:

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В челябинском ХК «Трактор» после смены главного тренера сформировали новый тренерский штаб. Как сообщили URA.RU 4 июня в пресс-службе клуба, в него вошли восемь человек. Трое их них остались с прошлого сезона. В новом сезоне помогать Бенуа Гру будут восемь специалистов, сообщили URA.RU в пресс-службе ХК «Трактор». В тренерский штаб „черно-белых“ вошли: Петер Шкрабел, Кирилл Гарифуллин и Владимир Гапонов остались в штабе с прошлого сезона. Соглашение с каждым из специалистов рассчитано до окончания сезона 2024/25. О назначении Бенуа Гру главным тренером ХК «Трактор» стало известно в начале мая. Тренер по видеосвязи уже познакомился с командой. На своем посту он сменил Алексея Заварухина, который в прошедшем сезоне выиграл с командой бронзовые медали Кубка Гагарина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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