В ХМАО продают завод опального олигарха за 130 млн рублей

В Сургуте (ХМАО) продают завод «Элкап», который принадлежал осужденному за мошенничество олигарху Андрею Копайгоре. Начальная цена имущественного комплекса составляет 134 миллиона рублей.
«В Сургуте продается имущественный комплекс АО „ЗАВОД ЭЛКАП“, который принадлежал Андрею Копайгоре. Объект выставили на продажу по цене 134 008 800 рублей, каждые три дня стоимость продажи снижается», — сообщил агентству организатор аукциона.
В перечень имущества завода входят производственные цеха с оборудованием, площадки и склады для хранения материалов, административное здание, ограждение завода и контрольно-пропускной пункт. Весь комплекс расположен на участке в 45,5 тысяч квадратных метров.
Несколько лет назад завод стройматериалов был самым прибыльным предприятием олигарха. В числе югорских активов Копайгоры были строительные компании, завод «Алмаз» в Радужном, гостиница «Медвежий угол» и торговый центр «Агора» в Сургуте. Предприниматель был осужден по делу о мошенничестве в долевом строительстве. Часть его имущества перешла к новым владельцам.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура ХМАО рассматривает вопрос об обжаловании приговора скандальному олигарху из Сургута Андрею Копайгоре. Ему дали два года колонии-поселения, но освободили в здании суда из-за того, что он фактически отбыл срок в СИЗО.
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