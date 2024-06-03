03 июня 2024

Бизнесмены ХМАО бросились распродавать пекарни

В ХМАО предприниматели стали активно продавать пекарни
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане стали выставлять на продажу пекарни
Югорчане стали выставлять на продажу пекарни Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели начали активно распродавать пекарни. Владельцы выставляют объекты на продажу из-за переездов и меняют бизнес-модели, несмотря на прибыльность ниши, а также отмечают дефицит кадров. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями бизнес-сообщества.

«Мы просто уезжаем и продаем. Такой бизнес приносит прибыль, но нужно серьезно вкладываться в него. Многие интересуются, но боятся начинать работать», — отметила в разговоре с URA.RU владелица пекарни из Сургутского района Ольга.

За последний месяц на площадке онлайн-объявлений появилось более десятка предложений о продаже пекарен по региону. Среди прочего таким образом предприниматели также меняют подход к развитию своего дела. «Я меняю полностью бизнес-модель», — говорится в публикации сервиса «Авито».

Несмотря на прибыльность ниши бизнеса, предприниматели также говорят о дефиците кадров. Особенно, трудности испытывают с подбором профессиональных пекарей.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорские бизнесмены активно продавали бутики с одеждой. Тогда предприниматели говорили о релокации бизнеса в другие регионы, а также отмечали снижение прибыли в магазинах.

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В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматели начали активно распродавать пекарни. Владельцы выставляют объекты на продажу из-за переездов и меняют бизнес-модели, несмотря на прибыльность ниши, а также отмечают дефицит кадров. Ситуацию URA.RU обсудило с представителями бизнес-сообщества. «Мы просто уезжаем и продаем. Такой бизнес приносит прибыль, но нужно серьезно вкладываться в него. Многие интересуются, но боятся начинать работать», — отметила в разговоре с URA.RU владелица пекарни из Сургутского района Ольга. За последний месяц на площадке онлайн-объявлений появилось более десятка предложений о продаже пекарен по региону. Среди прочего таким образом предприниматели также меняют подход к развитию своего дела. «Я меняю полностью бизнес-модель», — говорится в публикации сервиса «Авито». Несмотря на прибыльность ниши бизнеса, предприниматели также говорят о дефиците кадров. Особенно, трудности испытывают с подбором профессиональных пекарей. Ранее URA.RU рассказывало, что югорские бизнесмены активно продавали бутики с одеждой. Тогда предприниматели говорили о релокации бизнеса в другие регионы, а также отмечали снижение прибыли в магазинах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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