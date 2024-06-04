Бегуны раскритиковали марафон в Москве, после которого погиб екатеринбуржец

04 июня 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Некоторым участникам марафона потребовалась медпомощь из-за жары Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Участники «Зеленого марафона» в Москве раскритиковали организацию забега после смерти спортсмена Максима Кернера. Одна из спортсменок заявила URA.RU, что на соревновании в жаркий день не хватало воды. «Было очень душно, +29 градусов, но даже на коротких дистанциях не всем участникам забега хватило воды. Я поняла, что в жаркую погоду больше не побегу, буду бегать только короткие дистанции», — рассказала девушка. При этом она добавила, что бежала 4,2 км и рядом с ней следовала скорая. Раскритиковали забег и некоторые другие участники марафона. На официальной странице «Зеленого марафона» во «ВКонтакте» спортсмены оставляют негативные комментарии. «Два пункта воды при жаре +35 — это издевательство! На последних километрах воды вообще не давали, люди на асфальте без сознания лежали, сидели на бордюрах, им плохо было, просили воду у мимо проходящих гуляющих людей… На девятом километре был пункт, но волонтеры не давали попить по непонятным причинам, хотя видели, как многим плохо было», — написала в соцсетях другая участница спортивного мероприятия. По данным портала 360.ru, после забега за медпомощью обратились 16 человек. Организаторы «Зеленого марафона» ответили изданию, что сообщения от недовольных участников забега «не соответствуют действительности». Корреспондент URA.RU отправил запрос. Ответ ожидается. При этом нашлись и защитники мероприятия. Другая екатеринбурженка, бежавшая в Москве, заявила, что на забеге были и вода, и скорая помощь. «Всех участников предупредили о необходимости головных уборов, а тем, кто почувствовал себя плохо, предлагалось сойти с дистанции», — сказала спортсменка. Марафон проходил в Москве 1 июня. В этот день в столице было 30 градусов жары. После участия в забеге екатеринбуржец Кернер получил тепловой удар, попал в реанимацию, где спустя три дня умер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участники «Зеленого марафона» в Москве раскритиковали организацию забега после смерти спортсмена Максима Кернера. Одна из спортсменок заявила URA.RU, что на соревновании в жаркий день не хватало воды. «Было очень душно, +29 градусов, но даже на коротких дистанциях не всем участникам забега хватило воды. Я поняла, что в жаркую погоду больше не побегу, буду бегать только короткие дистанции», — рассказала девушка. При этом она добавила, что бежала 4,2 км и рядом с ней следовала скорая. Раскритиковали забег и некоторые другие участники марафона. На официальной странице «Зеленого марафона» во «ВКонтакте» спортсмены оставляют негативные комментарии. «Два пункта воды при жаре +35 — это издевательство! На последних километрах воды вообще не давали, люди на асфальте без сознания лежали, сидели на бордюрах, им плохо было, просили воду у мимо проходящих гуляющих людей… На девятом километре был пункт, но волонтеры не давали попить по непонятным причинам, хотя видели, как многим плохо было», — написала в соцсетях другая участница спортивного мероприятия. По данным портала 360.ru, после забега за медпомощью обратились 16 человек. Организаторы «Зеленого марафона» ответили изданию, что сообщения от недовольных участников забега «не соответствуют действительности». Корреспондент URA.RU отправил запрос. Ответ ожидается. При этом нашлись и защитники мероприятия. Другая екатеринбурженка, бежавшая в Москве, заявила, что на забеге были и вода, и скорая помощь. «Всех участников предупредили о необходимости головных уборов, а тем, кто почувствовал себя плохо, предлагалось сойти с дистанции», — сказала спортсменка. Марафон проходил в Москве 1 июня. В этот день в столице было 30 градусов жары. После участия в забеге екатеринбуржец Кернер получил тепловой удар, попал в реанимацию, где спустя три дня умер.