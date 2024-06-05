Сати Казанова требует полмиллиона рублей за отмену концерта в «Крокусе»

Известная российская певица Сати Казанова требует более полумиллиона за отмену своего концерта в день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили организаторы концерта певицы. Там же заявили, что певица настаивала на выступлении, а после отказа требовала вернуть оплаченные за аренду деньги.
«Концерт экс-участницы „Фабрики“ должен был пройти в клубе „Баунс“ 24 марта, но этот день президент объявил днем общероссийского траура», — заявил telegram-канал Shot со ссылкой на организаторов. Там же отметили, концерт Сати Казановой было предложено перенести на другую дату, однако артистка и ее команда настаивали на проведении мероприятия и потребовали вернуть деньги за аренду после отказа.
По словам организаторов, возврат средств за аренду не предусмотрен условиями договора, так как отмена концерта произошла по обстоятельствам, не зависящим от них. В результате Казанова решила обратиться в суд с иском на организаторов ООО «Сикс» на сумму 614 тысяч рублей.
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