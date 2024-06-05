Сати Казанова требует полмиллиона рублей за отмену концерта в «Крокусе»

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Певица Сати Казанова хочет полмиллиона рублей за отмену своего концерта в день траура по "Крокусу"
Певица Сати Казанова хочет полмиллиона рублей за отмену своего концерта в день траура по "Крокусу" Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Известная российская певица Сати Казанова требует более полумиллиона за отмену своего концерта в день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили организаторы концерта певицы. Там же заявили, что певица настаивала на выступлении, а после отказа требовала вернуть оплаченные за аренду деньги.

«Концерт экс-участницы „Фабрики“ должен был пройти в клубе „Баунс“ 24 марта, но этот день президент объявил днем общероссийского траура», — заявил telegram-канал Shot со ссылкой на организаторов. Там же отметили, концерт Сати Казановой было предложено перенести на другую дату, однако артистка и ее команда настаивали на проведении мероприятия и потребовали вернуть деньги за аренду после отказа.

По словам организаторов, возврат средств за аренду не предусмотрен условиями договора, так как отмена концерта произошла по обстоятельствам, не зависящим от них. В результате Казанова решила обратиться в суд с иском на организаторов ООО «Сикс» на сумму 614 тысяч рублей. 

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Известная российская певица Сати Казанова требует более полумиллиона за отмену своего концерта в день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили организаторы концерта певицы. Там же заявили, что певица настаивала на выступлении, а после отказа требовала вернуть оплаченные за аренду деньги. «Концерт экс-участницы „Фабрики“ должен был пройти в клубе „Баунс“ 24 марта, но этот день президент объявил днем общероссийского траура», — заявил telegram-канал Shot со ссылкой на организаторов. Там же отметили, концерт Сати Казановой было предложено перенести на другую дату, однако артистка и ее команда настаивали на проведении мероприятия и потребовали вернуть деньги за аренду после отказа. По словам организаторов, возврат средств за аренду не предусмотрен условиями договора, так как отмена концерта произошла по обстоятельствам, не зависящим от них. В результате Казанова решила обратиться в суд с иском на организаторов ООО «Сикс» на сумму 614 тысяч рублей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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