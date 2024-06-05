После вмешательства замгенпрокурора Зайцева с Чебаркульской птицефабрики взыскали 450 тысяч рублей

По поручению замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева в Челябинске провели проверку в отношении компании «Чебаркульская птица», которая отказалась возмещать пострадавшему работнику моральный вред. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, по итогу в судебном порядке с организации взыскали 450 тысяч рублей.
«По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Зайцева прокуратура провела проверку по обращению работника ООО „Чебаркульская птица“. В защиту прав работника прокурор обратился в суд с иском о взыскании причиненного морального вреда. Решением городского суда с организации в пользу работника взыскано 450 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там рассказали, что в январе текущего года мужчина во время работы получил травму: сломал плечевую кость со смещением. Ему сделали две операции. В настоящее время он находится на лечении.
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