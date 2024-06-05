После вмешательства замгенпрокурора Зайцева с Чебаркульской птицефабрики взыскали 450 тысяч рублей

«Чебаркульская птица» должна выплатить пострадавшему работнику 450 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Зайцев защитил права челябинца в споре с работодателем
Сергей Зайцев защитил права челябинца в споре с работодателем Фото:

По поручению замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева в Челябинске провели проверку в отношении компании «Чебаркульская птица», которая отказалась возмещать пострадавшему работнику моральный вред. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, по итогу в судебном порядке с организации взыскали 450 тысяч рублей.

«По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Зайцева прокуратура провела проверку по обращению работника ООО „Чебаркульская птица“. В защиту прав работника прокурор обратился в суд с иском о взыскании причиненного морального вреда. Решением городского суда с организации в пользу работника взыскано 450 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там рассказали, что в январе текущего года мужчина во время работы получил травму: сломал плечевую кость со смещением. Ему сделали две операции. В настоящее время он находится на лечении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По поручению замгенпрокурора РФ в УрФО Сергея Зайцева в Челябинске провели проверку в отношении компании «Чебаркульская птица», которая отказалась возмещать пострадавшему работнику моральный вред. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, по итогу в судебном порядке с организации взыскали 450 тысяч рублей. «По поручению заместителя Генерального прокурора РФ Зайцева прокуратура провела проверку по обращению работника ООО „Чебаркульская птица“. В защиту прав работника прокурор обратился в суд с иском о взыскании причиненного морального вреда. Решением городского суда с организации в пользу работника взыскано 450 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что в январе текущего года мужчина во время работы получил травму: сломал плечевую кость со смещением. Ему сделали две операции. В настоящее время он находится на лечении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...