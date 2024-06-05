Директор школы Екатеринбурга перешла на высокий пост в мэрию

Директор школы Гумбатова станет главой департамента образования Екатеринбурга

05 июня 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

У Инны Гумбатовой есть множество дипломов и сертификатов о повышении квалификации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор школы «Созвездие» Инна Гумбатова, как и анонсировало URA.RU, станет начальником департамента образования Екатеринбурга. Информацию URA.RU подтвердили в учебном заведении. «Сейчас Инна Гумбатова пока находится в переходном состоянии в связи с новой должностью. Сегодня ее точно не будет [в школе]», — поделился собеседник агентства и в ответ на уточняющий вопрос добавил, что речь идет о должности начальника департамента образования города. При этом источник агентства в администрации сообщил, что указ о назначении Гумбатовой еще не подписан. «Вопрос о ее назначении уже решен. Документ будет подписан завтра, 6 мая», — уточнил инсайдер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Директор школы «Созвездие» Инна Гумбатова, как и анонсировало URA.RU, станет начальником департамента образования Екатеринбурга. Информацию URA.RU подтвердили в учебном заведении. «Сейчас Инна Гумбатова пока находится в переходном состоянии в связи с новой должностью. Сегодня ее точно не будет [в школе]», — поделился собеседник агентства и в ответ на уточняющий вопрос добавил, что речь идет о должности начальника департамента образования города. При этом источник агентства в администрации сообщил, что указ о назначении Гумбатовой еще не подписан. «Вопрос о ее назначении уже решен. Документ будет подписан завтра, 6 мая», — уточнил инсайдер.