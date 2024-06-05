Директор школы Екатеринбурга перешла на высокий пост в мэрию

Директор школы Гумбатова станет главой департамента образования Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Гимназия №215. Екатеринбург, гумбатова инна
У Инны Гумбатовой есть множество дипломов и сертификатов о повышении квалификации Фото:

Директор школы «Созвездие» Инна Гумбатова, как и анонсировало URA.RU, станет начальником департамента образования Екатеринбурга. Информацию URA.RU подтвердили в учебном заведении.

«Сейчас Инна Гумбатова пока находится в переходном состоянии в связи с новой должностью. Сегодня ее точно не будет [в школе]», — поделился собеседник агентства и в ответ на уточняющий вопрос добавил, что речь идет о должности начальника департамента образования города.

При этом источник агентства в администрации сообщил, что указ о назначении Гумбатовой еще не подписан. «Вопрос о ее назначении уже решен. Документ будет подписан завтра, 6 мая», — уточнил инсайдер.

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Директор школы «Созвездие» Инна Гумбатова, как и анонсировало URA.RU, станет начальником департамента образования Екатеринбурга. Информацию URA.RU подтвердили в учебном заведении. «Сейчас Инна Гумбатова пока находится в переходном состоянии в связи с новой должностью. Сегодня ее точно не будет [в школе]», — поделился собеседник агентства и в ответ на уточняющий вопрос добавил, что речь идет о должности начальника департамента образования города. При этом источник агентства в администрации сообщил, что указ о назначении Гумбатовой еще не подписан. «Вопрос о ее назначении уже решен. Документ будет подписан завтра, 6 мая», — уточнил инсайдер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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