Директор школы Екатеринбурга перешла на высокий пост в мэрию

Директор школы «Созвездие» Инна Гумбатова, как и анонсировало URA.RU, станет начальником департамента образования Екатеринбурга. Информацию URA.RU подтвердили в учебном заведении.
«Сейчас Инна Гумбатова пока находится в переходном состоянии в связи с новой должностью. Сегодня ее точно не будет [в школе]», — поделился собеседник агентства и в ответ на уточняющий вопрос добавил, что речь идет о должности начальника департамента образования города.
При этом источник агентства в администрации сообщил, что указ о назначении Гумбатовой еще не подписан. «Вопрос о ее назначении уже решен. Документ будет подписан завтра, 6 мая», — уточнил инсайдер.
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