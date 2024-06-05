Для свердловчанина, обвиняемого в сожжении четверых, требуют пожизненный срок

05 июня 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Егор Стародубцев в мае 2023 года устроил два пожара (архивное фото Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жителю Новоуральска Егору Стародубцеву, обвиняемому в сожжении четверых человек, запросили пожизненное лишение свободы. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «В ходе прений гособвинитель обратила внимание на показания свидетелей, которые утверждали, что Стародубцев склонен к поджогам. Учитывая совершенное обвиняемым и его склонность к асоциальному образу жизни, прокуратура просила суд назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — передали в суде. Стародубцев заявил, что не согласен с запрашиваемым наказанием. Судья удалился в совещательную комнату, приговор парню огласят 17 июня. По версии следствия, в апреле 2023 года пьяный Стародубцев из мести решил сжечь дом. Он проник в жилище, поджег опил и мягкую игрушку. Уходя, забрал с собой телевизор. Дом потушили местные жители. Но в мае того же года Стародубцев устроил еще один пожар. Он поджег дом знакомого. Погибли четыре человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителю Новоуральска Егору Стародубцеву, обвиняемому в сожжении четверых человек, запросили пожизненное лишение свободы. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «В ходе прений гособвинитель обратила внимание на показания свидетелей, которые утверждали, что Стародубцев склонен к поджогам. Учитывая совершенное обвиняемым и его склонность к асоциальному образу жизни, прокуратура просила суд назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — передали в суде. Стародубцев заявил, что не согласен с запрашиваемым наказанием. Судья удалился в совещательную комнату, приговор парню огласят 17 июня. По версии следствия, в апреле 2023 года пьяный Стародубцев из мести решил сжечь дом. Он проник в жилище, поджег опил и мягкую игрушку. Уходя, забрал с собой телевизор. Дом потушили местные жители. Но в мае того же года Стародубцев устроил еще один пожар. Он поджег дом знакомого. Погибли четыре человека.