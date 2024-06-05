Для свердловчанина, обвиняемого в сожжении четверых, требуют пожизненный срок

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Пресненский суд. Москва, решетка, преступник, скамья подсудимых, суд
Егор Стародубцев в мае 2023 года устроил два пожара (архивное фото Фото:

Жителю Новоуральска Егору Стародубцеву, обвиняемому в сожжении четверых человек, запросили пожизненное лишение свободы. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.

«В ходе прений гособвинитель обратила внимание на показания свидетелей, которые утверждали, что Стародубцев склонен к поджогам. Учитывая совершенное обвиняемым и его склонность к асоциальному образу жизни, прокуратура просила суд назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — передали в суде. Стародубцев заявил, что не согласен с запрашиваемым наказанием. Судья удалился в совещательную комнату, приговор парню огласят 17 июня.

По версии следствия, в апреле 2023 года пьяный Стародубцев из мести решил сжечь дом. Он проник в жилище, поджег опил и мягкую игрушку. Уходя, забрал с собой телевизор. Дом потушили местные жители. Но в мае того же года Стародубцев устроил еще один пожар. Он поджег дом знакомого. Погибли четыре человека.

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Жителю Новоуральска Егору Стародубцеву, обвиняемому в сожжении четверых человек, запросили пожизненное лишение свободы. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «В ходе прений гособвинитель обратила внимание на показания свидетелей, которые утверждали, что Стародубцев склонен к поджогам. Учитывая совершенное обвиняемым и его склонность к асоциальному образу жизни, прокуратура просила суд назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — передали в суде. Стародубцев заявил, что не согласен с запрашиваемым наказанием. Судья удалился в совещательную комнату, приговор парню огласят 17 июня. По версии следствия, в апреле 2023 года пьяный Стародубцев из мести решил сжечь дом. Он проник в жилище, поджег опил и мягкую игрушку. Уходя, забрал с собой телевизор. Дом потушили местные жители. Но в мае того же года Стародубцев устроил еще один пожар. Он поджег дом знакомого. Погибли четыре человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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