Для свердловчанина, обвиняемого в сожжении четверых, требуют пожизненный срок

Жителю Новоуральска Егору Стародубцеву, обвиняемому в сожжении четверых человек, запросили пожизненное лишение свободы. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.
«В ходе прений гособвинитель обратила внимание на показания свидетелей, которые утверждали, что Стародубцев склонен к поджогам. Учитывая совершенное обвиняемым и его склонность к асоциальному образу жизни, прокуратура просила суд назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — передали в суде. Стародубцев заявил, что не согласен с запрашиваемым наказанием. Судья удалился в совещательную комнату, приговор парню огласят 17 июня.
По версии следствия, в апреле 2023 года пьяный Стародубцев из мести решил сжечь дом. Он проник в жилище, поджег опил и мягкую игрушку. Уходя, забрал с собой телевизор. Дом потушили местные жители. Но в мае того же года Стародубцев устроил еще один пожар. Он поджег дом знакомого. Погибли четыре человека.
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