Пермяки заметили странного мужчину на городской улице, который пугал водителей (архивное фото)
В Перми странный мужчина танцевал на улице, размахивая перед автомобилями гаечным ключом. Об этом сообщили очевидцы с места событий.
«Мужчина на улице Советской ходит по перекрестку с гаечным ключом, пытается замахнуться на людей и танцует на дороге перед автомобилями. Он находится в неадекватном состоянии», — передает telegram-канал «ЧП Пермь» сообщение очевидцев, к которому прикреплено видео.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в УМВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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