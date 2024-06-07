07 июня 2024

Пермяк пугал городских водителей танцами с гаечным ключом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки заметили странного мужчину на городской улице, который пугал водителей (архивное фото)
Пермяки заметили странного мужчину на городской улице, который пугал водителей (архивное фото) Фото:

В Перми странный мужчина танцевал на улице, размахивая перед автомобилями гаечным ключом. Об этом сообщили очевидцы с места событий.

«Мужчина на улице Советской ходит по перекрестку с гаечным ключом, пытается замахнуться на людей и танцует на дороге перед автомобилями. Он находится в неадекватном состоянии», — передает telegram-канал «ЧП Пермь» сообщение очевидцев, к которому прикреплено видео.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в УМВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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В Перми странный мужчина танцевал на улице, размахивая перед автомобилями гаечным ключом. Об этом сообщили очевидцы с места событий. «Мужчина на улице Советской ходит по перекрестку с гаечным ключом, пытается замахнуться на людей и танцует на дороге перед автомобилями. Он находится в неадекватном состоянии», — передает telegram-канал «ЧП Пермь» сообщение очевидцев, к которому прикреплено видео. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в УМВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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