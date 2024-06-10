Бойцы первой отдельной гвардейской Славянской бригады обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и челябинцам со словами благодарности за крупную партию спецгруза. Свое сообщение они записали на видео.
«Враг будет разбит, победа будет за нами. Большое спасибо вам», — говорит на видео один из бойцов губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Видео размещено в telegram-канале министерства общественной безопасности региона.
Бойцы отметили, что им отправили квадрокоптеры с тепловизором, дроны камикадзе, моторные лодки, антидроновые системы, средства связи, инструменты для оборудования блиндажей и многое другое. Челябинцы заявили, что подобная техника поможет бойцам приблизить победу.
Ранее URA.RU сообщало, что Челябинская область отправила в зону СВО спецгруз для военнослужащих подразделений и частей 90 танковой дивизии, подразделений морской пехоты, разведподразделений, подразделений БПЛА, в которых проходят службу южноуральцы. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера очередная партия была направлена в конце мая.
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