Челябинские бойцы поблагодарили губернатора Текслера за партию спецгруза. Видео

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На передовую отправлена крупная партия спецгруза
На передовую отправлена крупная партия спецгруза Фото:
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Бойцы первой отдельной гвардейской Славянской бригады обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и челябинцам со словами благодарности за крупную партию спецгруза. Свое сообщение они записали на видео.

«Враг будет разбит, победа будет за нами. Большое спасибо вам», — говорит на видео один из бойцов губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Видео размещено в telegram-канале министерства общественной безопасности региона.

Бойцы отметили, что им отправили квадрокоптеры с тепловизором, дроны камикадзе, моторные лодки, антидроновые системы, средства связи, инструменты для оборудования блиндажей и многое другое. Челябинцы заявили, что подобная техника поможет бойцам приблизить победу.

Ранее URA.RU сообщало, что Челябинская область отправила в зону СВО спецгруз для военнослужащих подразделений и частей 90 танковой дивизии, подразделений морской пехоты, разведподразделений, подразделений БПЛА, в которых проходят службу южноуральцы. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера очередная партия была направлена в конце мая.

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Бойцы первой отдельной гвардейской Славянской бригады обратились к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и челябинцам со словами благодарности за крупную партию спецгруза. Свое сообщение они записали на видео. «Враг будет разбит, победа будет за нами. Большое спасибо вам», — говорит на видео один из бойцов губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Видео размещено в telegram-канале министерства общественной безопасности региона. Бойцы отметили, что им отправили квадрокоптеры с тепловизором, дроны камикадзе, моторные лодки, антидроновые системы, средства связи, инструменты для оборудования блиндажей и многое другое. Челябинцы заявили, что подобная техника поможет бойцам приблизить победу. Ранее URA.RU сообщало, что Челябинская область отправила в зону СВО спецгруз для военнослужащих подразделений и частей 90 танковой дивизии, подразделений морской пехоты, разведподразделений, подразделений БПЛА, в которых проходят службу южноуральцы. По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера очередная партия была направлена в конце мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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