09 июня 2024

В Пермском крае из-за Дня России запретят продавать алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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За продажу алкоголя 12 июня предпринимателей будут штрафовать
За продажу алкоголя 12 июня предпринимателей будут штрафовать Фото:

Власти Пермского края 12 июня запретили продавать алкоголь. Информация об этом размещена на сайте пермской мэрии.

«В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2011 № 755-п в День России, 12 июня, не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Пермского края. В том числе города Перми», — сказано в сообщении.

Уточняется, что за нарушение запрета предусмотрены штрафы. Юридические лица могут оштрафовать от 100 до 300 тысяч рублей, а должностные лица — от 20 до 40 тысяч рублей.

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Власти Пермского края 12 июня запретили продавать алкоголь. Информация об этом размещена на сайте пермской мэрии. «В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2011 № 755-п в День России, 12 июня, не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Пермского края. В том числе города Перми», — сказано в сообщении. Уточняется, что за нарушение запрета предусмотрены штрафы. Юридические лица могут оштрафовать от 100 до 300 тысяч рублей, а должностные лица — от 20 до 40 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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