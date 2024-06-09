В Пермском крае из-за Дня России запретят продавать алкоголь

За продажу алкоголя 12 июня предпринимателей будут штрафовать
Власти Пермского края 12 июня запретили продавать алкоголь. Информация об этом размещена на сайте пермской мэрии.
«В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2011 № 755-п в День России, 12 июня, не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Пермского края. В том числе города Перми», — сказано в сообщении.
Уточняется, что за нарушение запрета предусмотрены штрафы. Юридические лица могут оштрафовать от 100 до 300 тысяч рублей, а должностные лица — от 20 до 40 тысяч рублей.
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