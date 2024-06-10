Челябинский депутат заявил о необходимости донастройки налоговой системы страны

Председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Законодательного собрания Челябинской области Евгений Илле прокомментировал законопроект об изменениях в налоговой системе РФ. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе заксобрания.
Илле уточнил, что действующий спецрежим в виде упрощенной системы налогообложения для малого бизнеса будет трансформирован так, чтобы изменения не коснулись 95 процентов микропредприятий. Также он отметил, что налоговый режим для самозанятых останется неизменным до 2028 года. Повышение налога на прибыль позволит отказаться от использования оборотных сборов. Появится федеральный вычет, стимулирующий инвестиционную активность. Депутат выразил надежду, что будут продуманы меры стимулирования для предпринимателей, инвестирующих в свое развитие.
Поступивший в заксобрание региона законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» будет рассмотрен на внеочередном заседании областного парламента 13 июня. Согласно законопроeктy, при доходе до 200 тысяч рублей в месяц сохраняется ставка 13%. При доходе от 2,4 млн до 5 млн рублей в год она повышается 15%. От 5 млн до 20 млн рублей — 18%, а от 20 до 50 млн рублей — 20%. Ставка при доходе свыше 50 млн рублей составит 22%. Нововведения в НДФЛ не затронут участников СВО, для которых сохранится ставка в 13 и 15% на доходы свыше 5 млн рублей. Также устанавливается ставка в 13% на доходы от продажи имущества до 2,4 млн рублей и 15% — свыше этой суммы.
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