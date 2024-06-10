Российская армия разгромила ВСУ за Авдеевкой

ВС РФ разгромили ВСУ в населенном пункте Новопокровское, расположенном за Авдеевкой. Об этом сообщили военкоры «Русской весны».
«228 полк группировки войск „Центр“ ворвался в поселок Новопокровское за Авдеевкой, выбив ВСУ с позиций и заняв практически весь поселок. Враг был шокирован внезапной атакой уральских штурмовиков, частично уничтожен, выжившие бежали», — написали военкоры в telegram-канале. Уточняется, что сейчас ВСУ контратакуют и пытаются вернуть утраченные территории.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.
Ранее в Минобороны сообщали, что за прошедшие сутки общие потери украинских вооруженных сил составили до 1800 человек. Кроме того, ВСУ потеряли несколько единиц техники.
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