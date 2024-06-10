10 июня 2024

Российская армия разгромила ВСУ за Авдеевкой

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Враг был шокирован натиском ВС РФ, заявили военкоры Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ разгромили ВСУ в населенном пункте Новопокровское, расположенном за Авдеевкой. Об этом сообщили военкоры «Русской весны».

«228 полк группировки войск „Центр“ ворвался в поселок Новопокровское за Авдеевкой, выбив ВСУ с позиций и заняв практически весь поселок. Враг был шокирован внезапной атакой уральских штурмовиков, частично уничтожен, выжившие бежали», — написали военкоры в telegram-канале. Уточняется, что сейчас ВСУ контратакуют и пытаются вернуть утраченные территории.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.

Ранее в Минобороны сообщали, что за прошедшие сутки общие потери украинских вооруженных сил составили до 1800 человек. Кроме того, ВСУ потеряли несколько единиц техники.

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ВС РФ разгромили ВСУ в населенном пункте Новопокровское, расположенном за Авдеевкой. Об этом сообщили военкоры «Русской весны». «228 полк группировки войск „Центр“ ворвался в поселок Новопокровское за Авдеевкой, выбив ВСУ с позиций и заняв практически весь поселок. Враг был шокирован внезапной атакой уральских штурмовиков, частично уничтожен, выжившие бежали», — написали военкоры в telegram-канале. Уточняется, что сейчас ВСУ контратакуют и пытаются вернуть утраченные территории. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Ранее в Минобороны сообщали, что за прошедшие сутки общие потери украинских вооруженных сил составили до 1800 человек. Кроме того, ВСУ потеряли несколько единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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