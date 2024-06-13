В Екатеринбурге появились первые за два года 100-балльники по географии

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Прекрасных знатоков географии в городе двое
Прекрасных знатоков географии в городе двое Фото:

В Екатеринбурге впервые за два года зафиксированы 100-балльные результаты на ЕГЭ по географии. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования.

Таких счастливчиков в городе два. «По географии в прошлом году 100-балльного результата не удалось достичь ни одному из участников ЕГЭ», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что на текущий момент — за две недели до окончания госэкзамена — в Екатеринбурге 92 стобалльника. Итоги подведены пока только по пяти предметам: литературе, химии, географии, русскому языку, профильной математике.

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В Екатеринбурге впервые за два года зафиксированы 100-балльные результаты на ЕГЭ по географии. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования. Таких счастливчиков в городе два. «По географии в прошлом году 100-балльного результата не удалось достичь ни одному из участников ЕГЭ», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что на текущий момент — за две недели до окончания госэкзамена — в Екатеринбурге 92 стобалльника. Итоги подведены пока только по пяти предметам: литературе, химии, географии, русскому языку, профильной математике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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