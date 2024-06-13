В Екатеринбурге появились первые за два года 100-балльники по географии

Прекрасных знатоков географии в городе двое
В Екатеринбурге впервые за два года зафиксированы 100-балльные результаты на ЕГЭ по географии. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте образования.
Таких счастливчиков в городе два. «По географии в прошлом году 100-балльного результата не удалось достичь ни одному из участников ЕГЭ», — отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что на текущий момент — за две недели до окончания госэкзамена — в Екатеринбурге 92 стобалльника. Итоги подведены пока только по пяти предметам: литературе, химии, географии, русскому языку, профильной математике.
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