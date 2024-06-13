13 июня 2024

На свердловском водохранилище утонул 17-летний подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водолазы искали тело подростка сутки Фото:

На Карпинском водохранилище (Свердловская область) 13 июня утонул 17-летний подросток, не умевший плавать. Его тело нашли утром на следующий день, рассказала URA.RU руководитель Краснотурьинского общественного поисково-спасательного отряда Оксана Екимова.

«На Карпинском разрезе утонул подросток. Он не умел плавать, оступился и ушел под воду. Его нашли утром 14 июня», — рассказала поисковик. Со слов водолазов, тело было на глубине 14 метров.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Подросток не умел плавать
Подросток не умел плавать
Фото:
Тело нашли утром 14 июня
Тело нашли утром 14 июня
Фото:

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На Карпинском водохранилище (Свердловская область) 13 июня утонул 17-летний подросток, не умевший плавать. Его тело нашли утром на следующий день, рассказала URA.RU руководитель Краснотурьинского общественного поисково-спасательного отряда Оксана Екимова. «На Карпинском разрезе утонул подросток. Он не умел плавать, оступился и ушел под воду. Его нашли утром 14 июня», — рассказала поисковик. Со слов водолазов, тело было на глубине 14 метров. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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