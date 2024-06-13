На свердловском водохранилище утонул 17-летний подросток. Фото

14 июня 2024 в 10:52 Размер текста - 17 +

Водолазы искали тело подростка сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На Карпинском водохранилище (Свердловская область) 13 июня утонул 17-летний подросток, не умевший плавать. Его тело нашли утром на следующий день, рассказала URA.RU руководитель Краснотурьинского общественного поисково-спасательного отряда Оксана Екимова. «На Карпинском разрезе утонул подросток. Он не умел плавать, оступился и ушел под воду. Его нашли утром 14 июня», — рассказала поисковик. Со слов водолазов, тело было на глубине 14 метров. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Подросток не умел плавать страница Оксаны Екимовой соцсети «ВКонтакте» Фото: Тело нашли утром 14 июня страница Оксаны Екимовой соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Карпинском водохранилище (Свердловская область) 13 июня утонул 17-летний подросток, не умевший плавать. Его тело нашли утром на следующий день, рассказала URA.RU руководитель Краснотурьинского общественного поисково-спасательного отряда Оксана Екимова. «На Карпинском разрезе утонул подросток. Он не умел плавать, оступился и ушел под воду. Его нашли утром 14 июня», — рассказала поисковик. Со слов водолазов, тело было на глубине 14 метров. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.