На Карпинском водохранилище (Свердловская область) 13 июня утонул 17-летний подросток, не умевший плавать. Его тело нашли утром на следующий день, рассказала URA.RU руководитель Краснотурьинского общественного поисково-спасательного отряда Оксана Екимова.
«На Карпинском разрезе утонул подросток. Он не умел плавать, оступился и ушел под воду. Его нашли утром 14 июня», — рассказала поисковик. Со слов водолазов, тело было на глубине 14 метров.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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