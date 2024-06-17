В Екатеринбурге продают юрту. Фото

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Юрта построена в 2017 году, внутри могут разместиться 20 человек (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге за 350 тысяч рублей продают юрту, срубленную из сосны. Объявление опубликовано на сайте «Авито Недвижимость».

«Продаю алтайскую юрту, срубленную из сосны. Находясь внутри юрты, можно представить, что ты находишься в любой точке планета Земля… Строение для медитации и релаксации. Это может быть современный вариант финского гриль домика для дачи…» — пишет в объявлении продавец.

Высота юрты до вершины конусообразной крыши составляет пять метров, диаметр бревна — 20 см, диаметр юрты — 6 м. Объект построен в 2017 году, внутри комфортно могут разместиться 20 человек.

Продавец предлагает использовать юрту для активного отдыха, отмечая, что постройка гармонизирует пространство вокруг. Помимо этого, ее можно обустроить, как «финский гриль-домик», норвежский домик для активного отдыха, летнюю кухню и баню.

Так юрта выглядит снаружи
Так юрта выглядит снаружи
Фото:
В юрте достаточно места для посиделок с друзьями
В юрте достаточно места для посиделок с друзьями
Фото:

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В Екатеринбурге за 350 тысяч рублей продают юрту, срубленную из сосны. Объявление опубликовано на сайте «Авито Недвижимость». «Продаю алтайскую юрту, срубленную из сосны. Находясь внутри юрты, можно представить, что ты находишься в любой точке планета Земля… Строение для медитации и релаксации. Это может быть современный вариант финского гриль домика для дачи…» — пишет в объявлении продавец. Высота юрты до вершины конусообразной крыши составляет пять метров, диаметр бревна — 20 см, диаметр юрты — 6 м. Объект построен в 2017 году, внутри комфортно могут разместиться 20 человек. Продавец предлагает использовать юрту для активного отдыха, отмечая, что постройка гармонизирует пространство вокруг. Помимо этого, ее можно обустроить, как «финский гриль-домик», норвежский домик для активного отдыха, летнюю кухню и баню.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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